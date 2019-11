Okružite se ljudima koji psuju, oni su često 'pravi' prijatelji

Nema sumnje da psovanje nosi lošu reputaciju te da ga mnogi doživljavaju kao znak manjka inteligencije i slabog rječnika, no ništa od toga baš nije točno. Štoviše, oni koji često psuju vrlo su inteligentni i imaju dobro razvijen vokabular.

Psovanje možda nije idealno rješenje za svačiji govor, niti svi želimo biti okruženi ljudima koji psuju, ali nema sumnje u to da su ljudi koji psuju mnogo iskreniji od onih koji to ne čine. Štoviše, rezultati studije stručnjaka sa Sveučilišta u Cambridgeu ukazuju na to da psovanje samo po sebi može biti pozitivno povezano s iskrenošću te općenito s time da su ljudi više onakvi kakvi jesu.

Oni koji često psuju obično se znaju bolje izraziti od ostalih i obično imaju dublje veze s ljudima s kojima su okruženi. Prema portalu Psihology Today, oni čak imaju veću kontrolu nad svojim životima i bolje mogu kontrolirati razine boli koju podnose. Ne možemo sakriti činjenice - psovanje, generalno gledano, može donijeti više koristi nego što biste to očekivali.

Kad smo u prijateljskoj vezi s ljudima koji mnogo psuju zapravo smo u vezi s ljudima koji su spremniji izgovoriti stvari za koje misle da bismo ih trebali čuti, nego nas tješiti stvarima koje želimo čuti i spremni su biti uz nas kao podrška na razini koju neki drugi ljudi možda nikada ne bi ponudili.

Psovanje je svojevrsni tabu, no ne bi trebalo biti. Zasigurno imate barem jednog prijatelja koji ponekad 'okine' i ne cenzurira se. Razmislite o tome koliko vam je baš taj prijatelj pomogao u životu do sada i u kojoj je mjeri bio više uz vas od ostalih.

Foto: Dreamstime

Najočitija prednost psovanja je efektnija komunikacija. Psujući, mi ne samo da govorimo kroz značenje rečenice, nego pokazujemo i svoj emocionalni odgovor na njeno značenje, odnosno našu emocionalnu reakciju na ono što se događa. Pomaže nam da izrazimo bijes, gađenje, bol, ili da damo do znanja nekome da nam se 'skine' sa živaca, bez da pribjegavamo fizičkom nasilju.

Studije su pokazale da psovanje može povećati efekt i uvjerljivost poruka, pogotovo kada ih druga strana doživi kao pozitivno iznenađenje. Moglo bi čak vrijediti i za političare. Studija objavljena 2014. godine pokazala je da čitanje bloga fiktivnog političara sa psovkama povećava jasnoću jezika i popravlja dojam koji ljudi imaju o izvoru informacija, iako ne mijenja sklonost kad je u pitanju glasanje, odnosno šanse na izborima.

Foto: Dreamstime

U seriji studija pokazano je kako psovanje može utjecati na toleranciju prema boli. Tako su u jednoj studenti koji su izgovarali psovke jednu za drugom dulje mogli zadržati ruku u kanti punoj ledene vode u odnosu na one koji su upotrebljavali neutralne riječi. Kako se mijenjala tolerancija na bol, tako se povećavao broj otkucaja srca kod njih.

Dok psujete, broj otkucaja se povećava, što ukazuje na to da postoji i emocionalni odgovor na psovanje kao takvo. Taj odgovor predstavlja borbu protiv stresa, i zapravo djeluje kao analgetik.

Bez obzira na to jeste li okruženi isključivo ljudima koji uživaju u psovanju, ili imate tek nekoliko prijatelja kojima se tu i tamo omakne, velike su šanse da od toga imate značajne koristi, samo ih niste svjesni, piše portal Awareness.act.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: