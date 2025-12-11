Obavijesti

Lifestyle

Alge pod povećalom

Omega-3 istraživanja: Što je novo relevantno?

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Omega-3 istraživanja: Što je novo relevantno?
2
Foto: Bio - Oaza

Ključ je razumjeti razlike među vrstama, kako utječu na organizam i koji je unos praktičan za različite potrebe

U fokusu novijih saznanja o omega-3 masnim kiselinama je precizniji pristup odabiru izvora i doziranja prema cilju – od podrške kardiovaskularnom zdravlju do kognitivne funkcije i normalnog razvoja fetusa. Istovremeno raste interes za održive izvore poput algi, dok riblje i krilovo ulje ostaju standard u suplementaciji. Ključ je razumjeti razlike među vrstama, kako utječu na organizam i koji je unos praktičan za različite potrebe.

Zašto su omega-3 masne kiseline i dalje u središtu pažnje

Omega-3 masne kiseline, posebno EPA (eikozapentaenska) i DHA (dokozaheksaenska), sudjeluju u regulaciji upalnih procesa, strukturi membrana živčanih stanica i zdravlju srca. Redovit unos povezuje se s boljim lipidnim profilom, podrškom normalnoj funkciji vida i mozga te potencijalno nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. U prehrani se nalaze u plavoj ribi i morskim plodovima, dok biljni ALA iz sjemenki lana i chia sjemenki ima ograničenu konverziju u EPA i DHA, pa se u praksi često nadopunjuje dodacima prehrani.

Izvori omega-3: riba, alge i kril

  • Riblje ulje sadrži EPA i DHA u omjerima koji su dobro proučeni. Dostupno je u različitim oblicima (trigliceridi, etilni esteri) i pogodno je za osobe koje žele širok raspon učinaka na srce i mozak.
  • Omega-3 iz algi potječu iz mikroalgi koje prirodno sintetiziraju DHA, a sve češće i EPA. Prednost je čistoća (bez rizika od teških metala uz dobru kontrolu proizvodnje) i prikladnost za vegetarijance i vegane.
  • Krilovo ulje postalo je vrlo popularno jer omega-3 dolaze u obliku fosfolipida, uz prirodni antioksidans astaksantin. Mnogi ga biraju zbog dobre podnošljivosti i manjeg “ribljeg” okusa. Više detalja o prednostima krilovog ulja možete pogledati ovdje.
Foto: Bio - Oaza

Alge pod povećalom: vrste i učinkovitost

Alge su izvor koji direktno donosi ono što tražimo od morskih omega-3, bez posrednika. Najčešće se koriste mikroalge poput Schizochytrium i Crypthecodinium, standardizirane pretežno na DHA, a novije formulacije uključuju i značajniji udio EPA. Za korisnike to znači da mogu podići razinu omega-3 u krvi usporedivo s ribljim uljem, osobito kad se kapsule uzimaju uz obrok bogat mastima.

Učinkovitost algi ogleda se u:

  • povećanju omega-3 indeksa (udio EPA+DHA u eritrocitima), što je marker povezan s kardiovaskularnim ishodima
  • pogodnosti za osobe koje ne konzumiraju ribu ili imaju prehrambena ograničenja
  • stabilnosti i čistoj proizvodnji bez morskih alergena

Prilikom odabira dodataka iz algi, korisno je provjeriti sadrži li proizvod jasno deklariranu količinu DHA i EPA po kapsuli, koristi li se kontrolirana fermentacija te postoje li potvrde o oksidacijskoj stabilnosti.

Smjernice za unos i praktična primjena

Za opću populaciju često se preporučuje cilj od oko 250–500 mg EPA+DHA dnevno, kroz hranu i/ili dodatke. Osobe koje rijetko jedu ribu mogu posegnuti za ribljim ili algalnim uljem kako bi dosegle korisne razine. Trudnicama i dojiljama najčešće se savjetuje naglasak na DHA zbog uloge u razvoju mozga i vida djeteta. Kod povišenih triglicerida primjenjuju se veće dnevne doze, no to zahtijeva nadzor stručnjaka.

  • U prehrani birajte plavu ribu poput sardine, skuše ili lososa 1–2 puta tjedno.
  • Biljni izvori (lan, chia, orasi) doprinose ukupnom unosu, ali zbog niske pretvorbe ALA u DHA/EPA često nisu dovoljni kao jedini izvor.
  • Omega-3 najbolje djeluju kada su dio uravnotežene prehrane s dovoljno proteina, vlakana i raznolikih izvora masti.

Bioiskoristivost, oblik i kvaliteta

Iako se različiti oblici (trigliceridi, etilni esteri, fosfolipidi) ponekad uspoređuju, u praksi je važnije redovito uzimanje uz obrok nego sam kemijski oblik. Krilovo ulje, zahvaljujući fosfolipidima, neki korisnici subjektivno bolje podnose. Riblje i ulje iz algi najdostupniji su izbori s precizno navedenim EPA/DHA dozama.

Kvaliteta je presudna: svježe ulje s niskim peroksidnim vrijednostima, certificirana čistoća i transparentna deklaracija jamče da zaista unosite ciljanu količinu omega-3 masnih kiselina bez nepoželjnih kontaminanata. Proizvodi s dodatkom vitamina E ili prirodnih antioksidansa štite od oksidacije i poboljšavaju stabilnost.

Sigurnost i individualne razlike

Omega-3 se općenito dobro podnose. Ponekad se javljaju blage probavne smetnje, koje se ublažavaju uzimanjem uz hranu ili prelaskom na kapsule s postupnim otpuštanjem. Osobe koje uzimaju antikoagulanse, imaju problema s krvarenjem ili planiraju zahvat trebaju se posavjetovati s liječnikom o dozi. Alergije na ribu ne moraju biti prepreka za omega-3 iz algi, što je dodatna prednost tog izvora.

Kako odabrati pametno u Biooazi Zdravlja

U praksi se najčešće bira između tri pouzdana rješenja: kvalitetno riblje ulje s uravnoteženim EPA i DHA, algalni pripravci kao čista, održiva i veganska alternativa te krilovo ulje za one koji preferiraju fosfolipidni oblik i astaksantin. U ponudi specijaliziranih biljnih ljekarni poput Biooaze Zdravlja dostupni su certificirani proizvodi renomiranih proizvođača s jasnim deklaracijama, različitim jačinama i oblicima, uz podršku stručnih savjeta i brzu isporuku. Na taj način svaka osoba može uskladiti unos omega-3 s vlastitim ciljevima, prehrambenim navikama i željenim oblikom ulja bez kompromisa u pogledu čistoće i učinkovitosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...
GAĐA IH 'U ŽICU'

Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...

Svakodnevne životne situacije česti su izvor stresa, no svaki znak Zodijaka ima druge okidače zbog kojih "luduje". To su Raku prekidi veze, a Jarcu tuđe laži
Evo kako svaki znak Zodijaka sebe sabotira, a da toga nije ni svjestan - radite li i vi isto?
AUTODESTRUKCIJA I ZVIJEZDE

Evo kako svaki znak Zodijaka sebe sabotira, a da toga nije ni svjestan - radite li i vi isto?

Ribe moraju prestati komunicirati s onima koji im ne dozvoljavaju da se razvijaju te moraju pronaći normalne prijatelje. Kod Strijelca, prije ili kasnije, strah od neuspjeha prouzrokovat će kolaps
Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi
LJUBAVNI BRODOLOM

Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi

Iako je blagdansko vrijeme obično rezervirano za obitelj i ugodna druženja, vrijeme oko Božića i Nove godine također je i vrijeme kada najviše ljudi prekida svoje veze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025