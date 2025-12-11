Omega-3 istraživanja: Što je novo relevantno?

U fokusu novijih saznanja o omega-3 masnim kiselinama je precizniji pristup odabiru izvora i doziranja prema cilju – od podrške kardiovaskularnom zdravlju do kognitivne funkcije i normalnog razvoja fetusa. Istovremeno raste interes za održive izvore poput algi, dok riblje i krilovo ulje ostaju standard u suplementaciji. Ključ je razumjeti razlike među vrstama, kako utječu na organizam i koji je unos praktičan za različite potrebe.

Zašto su omega-3 masne kiseline i dalje u središtu pažnje

Omega-3 masne kiseline, posebno EPA (eikozapentaenska) i DHA (dokozaheksaenska), sudjeluju u regulaciji upalnih procesa, strukturi membrana živčanih stanica i zdravlju srca. Redovit unos povezuje se s boljim lipidnim profilom, podrškom normalnoj funkciji vida i mozga te potencijalno nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. U prehrani se nalaze u plavoj ribi i morskim plodovima, dok biljni ALA iz sjemenki lana i chia sjemenki ima ograničenu konverziju u EPA i DHA, pa se u praksi često nadopunjuje dodacima prehrani.

Izvori omega-3: riba, alge i kril

Riblje ulje sadrži EPA i DHA u omjerima koji su dobro proučeni. Dostupno je u različitim oblicima (trigliceridi, etilni esteri) i pogodno je za osobe koje žele širok raspon učinaka na srce i mozak.

Omega-3 iz algi potječu iz mikroalgi koje prirodno sintetiziraju DHA, a sve češće i EPA. Prednost je čistoća (bez rizika od teških metala uz dobru kontrolu proizvodnje) i prikladnost za vegetarijance i vegane.

Krilovo ulje postalo je vrlo popularno jer omega-3 dolaze u obliku fosfolipida, uz prirodni antioksidans astaksantin. Mnogi ga biraju zbog dobre podnošljivosti i manjeg “ribljeg” okusa. Više detalja o prednostima krilovog ulja možete pogledati ovdje.

Alge pod povećalom: vrste i učinkovitost

Alge su izvor koji direktno donosi ono što tražimo od morskih omega-3, bez posrednika. Najčešće se koriste mikroalge poput Schizochytrium i Crypthecodinium, standardizirane pretežno na DHA, a novije formulacije uključuju i značajniji udio EPA. Za korisnike to znači da mogu podići razinu omega-3 u krvi usporedivo s ribljim uljem, osobito kad se kapsule uzimaju uz obrok bogat mastima.

Učinkovitost algi ogleda se u:

povećanju omega-3 indeksa (udio EPA+DHA u eritrocitima), što je marker povezan s kardiovaskularnim ishodima

pogodnosti za osobe koje ne konzumiraju ribu ili imaju prehrambena ograničenja

stabilnosti i čistoj proizvodnji bez morskih alergena

Prilikom odabira dodataka iz algi, korisno je provjeriti sadrži li proizvod jasno deklariranu količinu DHA i EPA po kapsuli, koristi li se kontrolirana fermentacija te postoje li potvrde o oksidacijskoj stabilnosti.

Smjernice za unos i praktična primjena

Za opću populaciju često se preporučuje cilj od oko 250–500 mg EPA+DHA dnevno, kroz hranu i/ili dodatke. Osobe koje rijetko jedu ribu mogu posegnuti za ribljim ili algalnim uljem kako bi dosegle korisne razine. Trudnicama i dojiljama najčešće se savjetuje naglasak na DHA zbog uloge u razvoju mozga i vida djeteta. Kod povišenih triglicerida primjenjuju se veće dnevne doze, no to zahtijeva nadzor stručnjaka.

U prehrani birajte plavu ribu poput sardine, skuše ili lososa 1–2 puta tjedno.

Biljni izvori (lan, chia, orasi) doprinose ukupnom unosu, ali zbog niske pretvorbe ALA u DHA/EPA često nisu dovoljni kao jedini izvor.

Omega-3 najbolje djeluju kada su dio uravnotežene prehrane s dovoljno proteina, vlakana i raznolikih izvora masti.

Bioiskoristivost, oblik i kvaliteta

Iako se različiti oblici (trigliceridi, etilni esteri, fosfolipidi) ponekad uspoređuju, u praksi je važnije redovito uzimanje uz obrok nego sam kemijski oblik. Krilovo ulje, zahvaljujući fosfolipidima, neki korisnici subjektivno bolje podnose. Riblje i ulje iz algi najdostupniji su izbori s precizno navedenim EPA/DHA dozama.

Kvaliteta je presudna: svježe ulje s niskim peroksidnim vrijednostima, certificirana čistoća i transparentna deklaracija jamče da zaista unosite ciljanu količinu omega-3 masnih kiselina bez nepoželjnih kontaminanata. Proizvodi s dodatkom vitamina E ili prirodnih antioksidansa štite od oksidacije i poboljšavaju stabilnost.

Sigurnost i individualne razlike

Omega-3 se općenito dobro podnose. Ponekad se javljaju blage probavne smetnje, koje se ublažavaju uzimanjem uz hranu ili prelaskom na kapsule s postupnim otpuštanjem. Osobe koje uzimaju antikoagulanse, imaju problema s krvarenjem ili planiraju zahvat trebaju se posavjetovati s liječnikom o dozi. Alergije na ribu ne moraju biti prepreka za omega-3 iz algi, što je dodatna prednost tog izvora.

Kako odabrati pametno u Biooazi Zdravlja

U praksi se najčešće bira između tri pouzdana rješenja: kvalitetno riblje ulje s uravnoteženim EPA i DHA, algalni pripravci kao čista, održiva i veganska alternativa te krilovo ulje za one koji preferiraju fosfolipidni oblik i astaksantin.