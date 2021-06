Daisy-May Demetre (10) iz Birminghama rođena je s urođenom manom, fibularnom hemimelijom ili fibularnim nedostatkom. To je urođena odsutnost fibula odnosno odsustvo duge kosti ekstremiteta. Kod takvih slučajeva, rođenjem dolazi do skraćivanja fibula ili do potpunog nedostatak istih.

Međutim, hrabru curicu invaliditet nije zaustavio ni najmanje, a ujedno je i talentirana gimnastičarka i u teretanu ide tri puta tjedno.

Osim toga, Daisy sada ima dva kompleta protetskih nogu, a uz gimnastiku počela se baviti i modelingom, i to sa sedam godina. Od tada je radila s velikim modnim brendovima kao što su Nike, River Island i Boden, a imenovana je i za ambasadoricu modnog brenda nadahnutog Francuskom Lulu et Gigi. Za njih je nosila i revije u New Yorku, Londonu i Parizu.

- Nadahnula me pokazavši mi tko je ona. Prihvaća život s osmijehom na licu i radi izvanredne stvari. Bilo da se radi o plesu, pjevanju, ona je vrlo posebna djevojčica. Mogla bi imati divan život s nogama s kojima je rođena, ali mislim da ne bi mogla učiniti ono što je danas u stanju. Nakon svoje operacije Daisy je ugradila protetske noge, naučila je hodati, trčati i skakati, a sada je inspiracija za cijeli svijet. Nedavno je postala i prvi dječji model s dvostrukom amputacijom koji je prošetao modnom pistom na pariškom tjednu mode noseći brend Lulu et Gig - rekao je njezin otac Alex za CNN.

Pojavila se u i New Yorku na tjednu mode gdje je također prošetala kao prvi dječji model s dvostrukom amputacijom.

Daisy je svestrana djevojčica koja želi pokazati svijetu da bez obzira na invaliditet u životu možete postići sve što želite. Kako bi inspirirala drugu djecu koja imaju amputirane dijelove tijela postala je ambasadorica AmpCamp Kids te će u sklopu toga održati tjedni kamp na Tenerifima.

Program će pružiti odmor šest obitelji u privatnoj vili na Tenerifima, gdje će Daisy podijeliti svoju priču i nadahnuti djecu da mogu postići sve što im srce govori.

- Nevjerojatno sam ponosan na Daisy-May, tako se dobro snašla u modelingu i u životu i uživala je u mnogim prilikama za koje nisam ni sanjao da će ih imati. Oduševljen sam što je ambasadorica za AmpCamp Kids i što će moći pomoći drugoj djeci koja su u sličnom položaju u kojem je i ona sama. Stvarno sam bio u groznom stanju kada su joj amputirali noge. Bio je to vrlo mračan period za mene. U sklopu tjednog kampa razgovarat ću i s roditeljima i pokazati im da je teško, ali da njihova djeca još uvijek mogu napredovati i živjeti punim i sretnim životom - ispričao je otac hrabre djevojčice.

Daisy želi da se njena priča pročuje i da nadahne sve osobe s invaliditetom da krenu u život kao da ga nemaju. Ona želi insprirati druge da krenu ostvariti svoje ciljeve bez obzira na sve, piše Metro.