Ona je bodibilderica, a suprug 'voli papati' i nosi veličinu 5XL

Kažu da se suprotnosti privlače, no kako to izgleda biti s nekim tko je ludo ovisan o teretani? Dok ima parova koji se zbog opsjednutosti jednog partnera teretanom i svojim tijelom na kraju i razvedu, Samantha Brander (33) i njezin suprug Campbell (34) iz Stirlinga u Škotskoj, uživaju zajedno i podupiru jednog drugo.

Majka četvero djece, Samantha je postala ovisnica o teretani prije godinu dana, otkad je izgubila oko 30 kilograma. Sada trenira dva puta dnevno i odlazi na natjecanja u Body buildingu, dok njezin suprug Campbell, inače učitelj, nikada nije kročio u teretanu i zadovoljan je sobom, iako izgleda, kako ona kaže, 'kao veliki krumpir' i nosi odjeću veličine 5XL.

Foto: Profimedia

- Još 2017. godine dok sa radila u pekari i imala oko 82 kilograma i nikad do tada nisam bila u teretani. No, znala sam da sam došla do točke kad to moram promijeniti. U ožujku prošle godine unajmila sam osobnog trenera i trenirala sedam dana u tjednu, priča Samantha. Supruga je, kaže, upoznala u školi, kad još nije bila opterećena kilogramima. Uvijek je bio krupan, no divna je osoba i njegova težina ju nikad nije smetala. Počeli su izlaziti u vrijeme kad su ovoje radili u Burger Kingu.

- Danas imamo četvero djece: Owena (11), Calvina (9), Lexi (7) i Poppy (4) i nekad smo uživali ostajati kod kuće, s hranom iz dostave. No, sad je Campbell sretan ako sjednem na desetak minuta. On je preuzeo dodatnu odgovornost oko djece, vodi računa o tome da u hladnjaku imamo sve što je potrebno i za moju posebnu prehranu i zna da mogu postati ćudljiva ako imam bolove zbog upale mišica, priča Samantha. Dodaje kako je napravila veliku promjenu u svom životu, dok se suprug bori s vremenom da se uklopi.

Foto: Profimedia

- Često budem umorna, pa odem u krevet prije njega. Ne smeta mi što mi se ne želi pridružiti u teretani, ali brinem za njegovo zdravlje. Nikada ga ne bih prisilila na vježbanje, ali sam mu predlagala da pokuša vježbati s mojim osobnim trenerom, priča Samantha. Campbell je pokušao, ali nije uspio i ona se ponekad osjeća loše zbog toga.

- Nitko ne bulji u nas na ulici i moji prijatelji nikada ne komentiraju razliku medu nama. Nije važno to što izgledamo drugačije, kad se volimo, zaključuje Samantha.

Campbell, pak, kaže kako je njen odlazak u teretanu donio velike promjene, no bio je sretan što ima hobi.

- Uvijek sam bio mnogo krupniji od nje. Trudim se zdravo jesti, ni nikada nisam bio sportski tip, niti za neku tjelovježbu. Zbog posla nemam dovoljno vremena za kuhanje zdravih jela ili odlazak u teretanu, a najradije se opuštam uz igrice na računalu, priča Campbell.

Kaže kako ih ljudi doživljavaju kao 'malu' i ' velikog', no stvari funkcioniraju jer se vole.

- Nikad nisam čuo neku negativan komentar, a kad vidim suprugu na pozornici na nekom natjecanju, neizmjerno sam ponosan, jer je toliko različita od mene, ispričao je za The Sun.

NEUSPJEŠNE VEZE: Ovi horoskopski znakovi su najgori parovi