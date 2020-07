Sve je po\u010delo\u00a0kad je postala gimnasti\u010darka protiv svih izgleda. Chelsea je ro\u0111ena u Danvilleu u Kaliforniji, a prohodala je tek s dvije godine. Ipak, roditelji su je ohrabrivali uvode\u0107i je u mnoge razli\u010dite sportove, a na kraju joj je pozitivna energija gimnasti\u010dkih natjecanja zna\u010dila najvi\u0161e.

<p>Ako postoji netko tko dokazuje da se snovi mogu ostvariti, to je definitivno Chelsea Werner. Ova je djevojka usprkos stigmi koja prati ljude s Down sindromom ne samo postala međunarodno poznati model, već i četverostruka paraolimpijska prvakinja, piše <a href="https://brightside.me/wonder-people/a-model-with-down-syndrome-proves-youre-the-only-one-who-can-define-beauty-for-yourself-796889/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR1hg-Ux5RHuAg723deCNAPbWvnD0h-LNi19Fgwngz800TDmgvC-gxvx7m4">Bright Side.</a></p><p>Sve je počelo kad je postala gimnastičarka protiv svih izgleda. Chelsea je rođena u Danvilleu u Kaliforniji, a prohodala je tek s dvije godine. Ipak, roditelji su je ohrabrivali uvodeći je u mnoge različite sportove, a na kraju joj je pozitivna energija gimnastičkih natjecanja značila najviše.</p><p>Sportsku karijeru započela je u dobi od 8 godina bez obzira na upozorenja liječnika da će uvijek imati nizak mišićni tonus.</p><p>Brzo je postala svjetska te paraolimpijska prvakinja.</p><p>- Ja sam vrlo pozitivna osoba i ne vidim stvari kao ograničenja. Tvrdoglava sam i radim naporno. Način na koji su me odgajali roditelji natjerao me da se osjećam dobro - kaže ona.</p><p>Njezina predanost, upornost i požrtvovnost doveli su je do toga da postane poznata sportašica.</p><p>Ali tada je otkrila i svijet mode.</p><p>We Speak je njujorška agencija koja se trudi uvesti pozitivne promjene u modu predstavljajući ljepotu različitosti.</p><p> A Chelsea je savršen primjer. Pokazuje da je biti jedinstven mnogo više od toga što ljudi označavaju kao 'lijepo'.</p><p>Tisuće lajkova i komentara koje Chelsea dobiva na svojim aktivnim društvenim računima dokazuju da je vrijeme za pozitivne promjene u modnoj industriji.</p><p>- Ako mogu svojim primjerom nekome pomoći, ja sam najsretnija osoba na svijetu - kaže Chelsea.</p>