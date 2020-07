Francuska manekenka Maeva Marshall imala je nekoliko zdravstvenih problema - mo\u017edani udar i bolest bubrega. Tada je bila prisiljena uzimati lijekove koji su joj\u00a0ko\u017eu \u010dinili preosjetljivom na sunce. Kao rezultat toga, pojavile su joj se\u00a0pjege koje su bile tako izra\u017eene da neki ljudi nisu vjerovali da su stvarne.

Oni se ne uklapaju u standarde za modele, no ljudi ih ipak vole

Ideali ženske i muške ljepote su se s godinama mijenjali, a određene vrste figura, oblika lica i boje kose smatrali su se standardom ljepote. No to više nije tako i sve više se cijeni unikatan izgled

<p>Da je ljepota je oku promatrača dokazuju ovi modeli koji su posebni svaki na svoj način jer imaju ono nešto što ih razlikuje od ostalih. Scarlett Costello i Zach Miko samo su neki od modela koji su ističu među masom 'istih' manekena i manekenki.</p><h2>1. Sarah Taylor</h2><p>Sarah Taylor se od djetinjstva navikavala na činjenicu da je ljudi čudno gledaju zbog ožiljka na licu. Duboko u sebi je počela misliti da osoba s madežom na licu ne može biti lijepa. Na fakultetu je upoznala djevojku koja ju je nadahnula i započela objavljivati ​​njezine fotografije na Instagramu, te je tada njezin profil postao viralan.</p><h2>2. Maeva Giani Marshall</h2><p>Francuska manekenka <strong>Maeva Marshall </strong>imala je nekoliko zdravstvenih problema - moždani udar i bolest bubrega. Tada je bila prisiljena uzimati lijekove koji su joj kožu činili preosjetljivom na sunce. Kao rezultat toga, pojavile su joj se pjege koje su bile tako izražene da neki ljudi nisu vjerovali da su stvarne.</p><p>No, taj joj je 'nedostatak' donio slavu i otvorio joj put do svjetskih poznatih revija. Maeva kaže: 'Imam pjege, imam priču, ali ne želim da me to stvori - jer sam ja to već napravila'.</p><h2>3. Scarlett Costello</h2><p>- Uvjerena sam u ideju da svi izgledaju najbolje i onako kako su njihovi geni to odredili. Samopouzdanje i prihvaćanje prirodne ljepota je ono što nas čini još ljepšim - kaže Scarlett koja je prestala brijati dlačice između obrva i brijati pazuhe u dobi od 15 godina.</p><p>Zlobni kritičari nazivali su je groznom i pretencioznom feministkinjom, ali to ju nije spriječilo da postane uspješna manekenka i Instagram influencerica.</p><h2>4. Armand Puszta</h2><p>Do 20. godine ovaj je Mađar osvajao modne revije širom svijeta. Sudjeluje u snimanjima za modne časopise i potpisuje ugovore vrijedne milijune, iako ga ne možete nazvati najzgodnijim muškarcem. Njegovo duguljasto lice i vitkost daleko su od opće priznatih ideala muške privlačnosti.</p><p>Razmišljajući o tome zašto je jednom izabran na kastingu, Armand tvrdi: 'Izgled nije toliko važan koliko dojam koji ostavljate. Glavna stvar je zakačiti te ljude nečim i ostati im u sjećanju'. </p><h2>5. Dustin Bice</h2><p>Bice nema trepavice, obrve i dlake na glavi, iako je imao glavu punu tamne kose do svoje 3 godine. Ali zbog svoje bolesti (alopecija areata), postao je potpuno ćelav.</p><p>- Mnogi se ljudi bore s alopecijom, ali ja ne. Ljudi me pitaju kako se nosim s tim, a ja samo to i radim. Što je s ljudima koji imaju HIV ili dijabetes ili im nedostaju svi udovi? - tvrdi Bice, a zatim dodaje: 'Odrastao sam oko tolikog broja ljudi koji su pokušavali izgledati drugačije. Piercings, tetovaže, način na koji rade kosu. Ja sam jednostavno sam bio drugačiji. Htio ja to ili ne, privući ću pozornost'.</p><h2>6. Ariel Pierre Louis</h2><p>Ariel kaže da je prije rada kao model imala problema s percepcijom vlastitog tijela. A početak njezine karijere kao plus size modela nije bio jednostavan. Ariel je slala prijave raznim agencijama, ali mnoge od njih su odbile raditi s njom, što ju je dovelo do depresije i anksioznih poremećaja. Neprestano se uspoređivala s drugima i bojala se kako se neće uklopiti.</p><p>Njezin put do samoprihvaćanja počeo je uklanjanjem svih toksičnih ljudi iz njenog života. Ubrzo je shvatila da nije dužna svima ugoditi i da je glavno da voli sebe.</p><h2>7. Zach Miko</h2><p>Modna industrija je relativno brzo počela prihvaćati žene veličine plus, ali još uvijek je vrlo malo muških modela plus veličine. Zach Miko snima za modne časopise i sudjeluje na modnim revijama, a na svom Instagram računu dobiva poruke ne samo od obožavatelja, već i od muškaraca koji su nadahnuti njegovim primjerom.</p><p>Ali bilo je vremena kada je Zach mrzio svoje tijelo.</p><p>- U školi bih nosio očevu odjeću, prijatelji su mi se rugali, a djevojke odbijale plesati sa mnom. Ne sjećam se kad sam saznao da je bio velik, ali kao dijete, tako sam mislio o sebi - kaže Zach.</p><p>Unatoč činjenici da njegova supruga opetovano govori da njegovo tijelo smatra savršenim, Zach Miko je uspio napokon vjerovati u sebe kad je ušao u posao s manekenstvom.</p><h2>8. Javiera Quintana Del Pozo</h2><p>Američki model, čileanskog porijekla, tvrdi da je 'jedina koja voli svoje tijelo u svijetu u kojem ga svi mrze'. Ona ima Instagram profil s preko 200 tisuća pratitelja i kanal na YouTubeu na kojem se ne srami snimati sebe i ne obraća pažnju na 'hejtere'.</p><p>U jednom od svojih postova je priznala da se u tinejdžerskim godinama nije voljela fotografirati i nosila je široku odjeću jer se sramila trbuha i masnoće na leđima. Ali na kraju je shvatila da je svoje tijelo naslijedila od majke i bake i da se na to treba ponositi. Uz pomoć odjeće, Javiera je naučila naglasiti prednosti svog tijela, a sada može nositi bilo što.</p><h2>9. Anna Rubin</h2><p>Anna Rubin je iz Danske. Njezine tjelesne proporcije, crte lica, guste obrve daju joj malo muškasti izgled. U danima Cindy Crawford i Naomi Campbell, žena s ovom pojavom teško bi postigla uspjeh koji ona sada ima u manekenstvu no sada je to in. </p><p>Stručnjaci primjećuju da granice između ženskog i muškog tijela u modelingu mogu biti vrlo rastezljiv pojam. Ponekad će publici na modnoj reviji biti teško shvatiti tko je na pisti. Androgina moda briše razliku između spolova - muškarci mogu nositi suknje poput, na primjer, Jaden Smith i Mick Jaggera, a žene, i onako nose sve. </p><h2>10. Lainey Chang</h2><p>Lainey Chang je albino model. Kad je bila dijete, rečeno joj je da nosi aparatić za zube kako bi ih ispravila i 'postala lijepa'. Ali ona je to odbila, te je nakon toga prestala nositi kontaktne leće i bojati kosu.</p><p>Prema jednom od njenih postova na Instagramu, ne treba biti ništa drugo doli prekrasno ljudsko biće koje i jesi iznutra.</p>