Elizabeth to smatra komplimentom te nadodaje kako voli nositi odjeću šivanu po mjeri zbog koje je njen stil još ekstravagantniji.

- Ljudi kažu da sam ljudska verzija Barbie. Ja to osobno ne vidim, ali to shvaćam kao kompliment. Mislim da je to uglavnom zbog moje šminke i raskošne kose. Dobivam puno komplimenata za svoju kosu, a djevojke od mene uvijek traže savjet. Ključ je u češljanju i tapiranju. Moja kosa prirodno ima puno volumena pa mi je lakše, a tijekom godina sam stekla 'praksu' u uvijanju i tapiranju, tako i postižem ovaj bujni izgled - rekla je Elizabeth.

Osim njene bujne kose, Elizabethina raskošna odjeća izdvaja je iz mase. Modnu inspiraciju crpi od svoje mame Louise Young (45).

- Moja je mama imala osmero djece i još uvijek izgleda poput supermodela. Ona je tako moderna i u trendu. Moda je jedan od mojih glavnih interesa, to mi je najdraži hobi i osjećam se sjajno kad sam odjevena u svoju omiljenu odjeću. Za svaki vikend imam novu odjeću jer volim kupovati. Navečer kad sam na mobitelu kupujem odjeću većinom, a najdraža mjesta za kupovinu su mi Selfridges i Harrods. Posebno volim odlaziti u trgovine po torbice i cipele. Rekla bih da su mi neki od omiljenih brendova Chanel, Fendi i Dior, ali volim i high street brendove poput Zare - objašnjava Elizabeth.

Oduvijek je gajila ljubav prema modi, a na pitanje kako bi opisala svoj stil odgovorila je otmjen.

- Primanje komplimenata za moju odjeću daje mi motivaciju da se više dotjeram, volim to. Svoj bih stil opisala kao mješavinu svega, jer znam biti ležerna i vrlo glamurozna, ali rekla bih da je najbolji način da ga opišem otmjen. Volim nositi lijep kaput sa štiklama - dodaje.

Elizabeth ima oko 40 pari cipela i kolekciju od 18 skupocjenih torbica, od kojih ne zna koja joj je omiljena, jer, kaže, sve ih voli iz različitih razloga.

Elegantna djevojka priznaje da joj je remen oko struka glavni predmet prilikom biranja odjeće jer vjeruje da svaka kombinacija tako izgleda savršeno.

Najdraži joj je njezin Gucci remen koji se nalazi na većini njezinih Instagram slika.

Nakon što se nedavno udala i preselila sa suprugom Nathanom (21), Elizabeth i dalje čuva dio odjeće u svojoj garderobi u bivšem domu koji je dijelila sa sestrama. Ona kaže da ima dva ormara, jedan za odjeću koju još nije nosila i drugi ormar za odjeću koja je nošena.

Često si dizajnira i vlastite haljine i izrađuje ih za posebne događaje, primjerice kada ide na vjenčanja.

- Volim dizajnirati vlastite haljine, ako nešto ne mogu pronaći, uvijek dizajniram odjeću s krojačicom kako bih mogla nositi točno ono što želim i imati točno onako kako mi se sviđa - rekla je Elizabeth.

Svog supruga Nathana poznaje od svoje 14. godine, a vjenčali su se u rujnu u luksuznom odmaralištu Trump Turnberry u Ayrshireu u Škotskoj, s 20 gostiju zbog ograničenja.

- Ovo je bilo moje mjesto iz snova, oduvijek sam se željela vjenčati tamo. Baš je bilo prekrasno. Kao iz filma. Osjećala sam se tako sretno što sam se mogla tu vjenčati iako nije bilo baš onako kako smo planirali. Da su to normalne okolnosti, imali bismo oko 150 gostiju. Međutim, ipak je to bio nevjerojatan dan. Imala sam osam djeveruša, sedam su bile moje sestre, a jedna je bila nećakinja moga supruga. Sve je bilo savršeno. Bilo je to vjenčanje iz snova - rekla je Elizabeth, piše Daily Mail.