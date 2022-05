Oni su preminuli baš na vlastiti rođendan: Evo kolike su šanse da se to i vama dogodi

Zapanjujuća studija iz Švicarske, objavljena 2012. godine pokazala je da nakon određene dobi postoji čak 14 posto veća vjerojatnost da ćete umrijeti na svoj rođendan nego na bilo koji drugi dan u godini. Studija je obuhvatila podatke o smrti 2,5 milijuna smrtnih slučajeva u Švicarskoj između 1969. i 2008. godine te pratila korelaciju između rođendana i datuma smrti.

Doduše, podaci su utemeljeni samo na 900 smrti, odnosno 900 slučajeva umrlih na vlastiti rođendan koji su se dogodili unutar tih 2,5 milijuna, pa znanstvenici upozoravaju kako nije riječ o ozbiljnom uzorku na temelju kojeg se pojava može pratiti, piše BBC.

Na portalu Vintage News pronašli su nekoliko poznatih osoba koje su umrle na svoj rođendan, pa evo priče o njih šestero kod kojih se proslava prometnula u - žalovanje:

William Shakespeare

Poznati dramatičar William Shakespeare umro je u svom rodnom gradu Stratford-upon-Avonu 23. travnja 1616. u dobi od 52 godine. Navodno je i rođen istog dana, 1564. godine. Doduše, povjesničari ne znaju njegov točan datum rođenja, no u zapisima s njegovog krštenja piše da je kršten 26. travnja, a u to je vrijeme bio običaj čekati tri dana nakon rođenja djeteta prije nego što se krstilo. Tako se pretpostavlja da je rođen 23. travnja. .

Ingrid Bergman

Švedska glumica Ingrid Bergman umrla je 29. kolovoza 1982., točno na svoj 67. rođendan. Nagrađivana holivudska zvijezda rođena je u Stockholmu u Švedskoj 1915. godine i počela je glumiti u švedskim filmovima već sa 18 godina. Njezina najupečatljivija uloga Ilse Lund u Casablanci učinila ju je jednom od najuspješnijih glumica u povijesti Hollywooda. Godine 1974. dijagnosticiran joj je rak dojke. Borila se nekoliko godina, no proširio se kralježnicu i pluća i kako je 28. kolovoza 1982. sat otkucao ponoć, podlegla je bolesti.

Sidney Bechet

Jazz glazbenik i saksofonist Sidney Bechet rođen je u New Orleansu 14. svibnja 1897. U mladosti je sam naučio svirati trubu, klarinet i saksofon i počeo nastupati zajedno s članovima obitelji kad je imao samo šest godina. On je jedan od starih bardova jazza, koji je ranih 1920-oh godina razvijao popularni swing stil.

On je i jedan od prvih jazz glazbenika koji je ikada snimljen, davne 1923., mjesecima prije nego što je to učinio njegov prijatelj Louis Armstrong.

Betty Friedan

Feministica, autorica i aktivistica Betty Friedan bila je jedna od najutjecajnijih osoba feminističkog pokreta drugog vala. Poznata je po bestseleru The Feminine Mystique, koja je postala izvor prosvjetljenja za mnoge žene tijekom 1960-ih i 70-ih godina. Rođena 4. veljače 1921. u Illinoisu u obitelji rusko-mađarskih imigranata, njezino izvorno ime bilo je Bettye Naomi Goldstein.

Kad je i sama postala domaćica, dobila je inspiraciju da napiše The Feminine Mystique, kao odraz činjenice da ona sama, kao i njezine prijateljice, nisu zadovoljne time što moraju biti 'samo' majke. Postala je ključna figura u pokretu za ženska prava 60-ih i 70-ih godina, a umrla je od zatajenja srca na svoj rođendan 2006. godine.

Raphael

Renesansni umjetnik Raffaello Sanzio da Urbino, poznatiji kao Raphael , najstarija je osoba na našem popisu umrlih na vlastiti rođendan. Iako se tek pretpostavlja njegov stvarni datum rođenja - nije sigurno je li to 28. ožujka ili 6. travnja 1483. godine - čini se da se mnogi povjesničari slažu da je vjerojatno rođen 6. travnja. Umro je istog dana 37 godina kasnije. Pretpostavljalo se da je preminuo uslijed komplikacija nakon sifilisa, a studija objavljena 2020. sugerira ipak da je bila riječ o teškoj upali pluća. Raphael je bio iznimno plodan u raznim umjetničkim tehnikama, od slikarstva do grafike i arhitekture.

Poznat je kao jedna trećina "Svetog Trojstva visoke renesanse", odnosno dio trojca koji uključuje podjednako veličanstvene umjetnike Leonarda da Vincija i Michelangela. Naslikao je zbirku madona, portreta i biblijskih scena prikazanih kroz Firencu i Vatikan.

'Mitraljez Kelly'

George Kelly Barnes, poznat i kao ozloglašeni 'mitraljez Kelly', rođen je 18. srpnja 1895. godine, On je gangster iz doba prohibicije i postao je slavan kad je oteo bogatog naftnog tajkuna Charlesa F. Urschela, u srpnju 1933. Kelly i njegova supruga Kathryn Thorne zahtijevali su otkupninu od 200.000 dolara (danas bi to bilo oko 4 milijuna dolara) u zamjenu za to da ga sigurno puste kući. Kellyjev nadimak se odnosi na strojnicu koju mu je Kathryn Thorne darovala kako bi vježbao gađanje meta. Nakon što su uhvaćeni, par je osuđen na doživotni zatvor. Preminuo je u zloglasnom zatvoru Alcatrazu, na svoj 57 rođendan.

