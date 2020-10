Oni su Specimeni - lica s iksica, iskaznica i putovnica: Marina, Kristina, Ana i Krešimir

Njih četvero rade na izradi osobnih dokumenata građana Hrvatske, za koje je trebalo testirati i fotografije. Tako su postali modeli na osobnoj, putovnici, e-iskaznici i iksicama...

<p>Mia, Ema i Lucija, najčešća su ženska imena djevojčica rođenih 2019. godine u Hrvatskoj, dok su među dečkima najčešće ime ponijeli Luka, David i Jakov. No, imamo i onih koji se zovu Uzorak. Upoznali smo ih četvero s istim imenom i prezimenom: Uzorak Specimen. Marina, Ana, Kristina i Krešo zapravo su zaposlenici tvrtke AKD i lica s fotografija osobnih iskaznica, putovnica, iksica i niza drugih dokumenata, koje su izrađene kao uzorci koji se koriste kod njihovog predstavljanja građanima i u komunikaciji s MUP-om. </p><p>Krešimir Pišćak u AKD-u je od 2002., 'kad osobni dokumenti još nisu bili elektronički', kaže. Došao je nakon završenog studija grafičke tehnologije i sudjelovao u osnivanju odjela istraživanja i razvoja. Sad je na mjestu direktora proizvodnje registarskih pločica. U šali kaže kako je u AKD-u stekao puno više znanja o praktičnoj primjeni grafičkih zaštitnih tehnologija i materijala nego na fakultetu. </p><p>- Naravno, ako radite na dokumentima morate znati osnove grafičke tehnologije i dizajna, no mnoge stvari koje radimo su toliko specifična rješenja da se ne mogu naučiti nigdje drugdje, niti postoji takav predmet na studiju. Osim toga, sigurnost dokumenata se stalno unaprjeđuje, tako da se unaprjeđuje i njihov elektronički dio. Razvijaju se i novi materijali od kojih su kartice izrađene, tako da i ono što ste naučili kad počnete raditi nije dovoljno bez stalnog usavršavanja – kaže.</p><p>Stoga su često u situaciji da se testira niz detalja za izradu novog dokumenta, a kako je trebalo testirati i fotografije, nekoliko zaposlenika jednostavno je odigralo ulogu modela. </p><p>U jednoj takvoj situaciji 'uzorkovana' je i ekonomistica Ana Palac, interni kontrolor i jedini AKD-ov model koji ne sudjeluje direktno u izradi dokumenata. Njena je fotografija na ePutovnici. U tvrtki je od 2007. i kad su kolege krenuli u izradu tog dokumenta, jednostavno nije mogla odbiti fotografiranje, kaže.</p><p>- Fotografije na dokumentima moraju ispuniti određene zahtjeve, kako bi bile strojno čitljive. Zato se na njima ne smijemo smijati, ili gledati u stranu te ne smije biti odbljeska od naočala i slično. Postoje upute za fotografe, no kako smo znali da one nikada ne mogu biti savršeno ujednačene, trebalo je obaviti bezbroj testiranja. Da ne kompliciramo i ne gnjavimo se s rješavanjem autorskih prava za vanjske suradnike, jednostavno smo se sami fotografirali u laboratoriju u različitim uvjetima, simulirajući sve moguće ulazne parametre, i bacili se na posao – pojašnjava. </p><p> </p><p>Marina Žuljević, voditeljica ključnih kupaca u prodaji, prvi puta je postala Uzorak kad je započela pripravnički staž, neposredno poslije srednje škole. Tad je njena fotografija poslužila kao model za 'staru' studentsku iksicu. </p><p>- Potom se moja fotografija našla i na novoj, modernijoj iksici, a kasnije i na nizu drugih dokumenata, kako bi se otvorila potreba – kaže. U međuvremenu je studirala uz rad u AKD-u, pa se šalimo da je i logično što je krenula baš od iksice. </p><p>Fotografija Kristine Leko Kuštrak, direktorice IT sektora našla se na promotivnoj kampanji za prvu elektroničku osobnu iskaznicu koja je provedena u suradnji s MUP-om, s ciljem da se probudi svijest građana o digitalizaciji i elektroničkom poslovanju koje omogućava nova osobna.U okviru kampanje snimljen je i video prilog s pojašnjenjima za njenu aktivaciju, koji se i danas može naći na YouTubeu. Iako su se elektroničke iskaznice počele dijeliti ranije, tek kad je počela pandemija korona virusa, od ožujka ove godine, primjećuje se ogroman skok u broju građana koji su ih aktivirali i počeli koristiti, kaže. </p><p>A njihova je prednost velika. Na primjer, više ne trebamo čekati u redovima u MUP-u za novu putovnicu i vozačku dozvolu, jer te dokumente možemo naručiti on-line, putem sustava e-Građani, i stići će dostavom na kućnu adresu. Koristeći eOsobnu iskaznicu možete pristupiti svim evidencijama u nizu javnih institucija i 'podići' potrebne potvrde ili podnositi zahtjeve bez potrebe da obilazite šaltere i gubite vrijeme, ističu sugovornici. </p><p>U AKD-u su posebno ponosni na to da su među rijetkim tvrtkama u Europi koje se bave proizvodnjom dokumenata te su istodobno razvili vlastiti softver za čip osobne iskaznice i stalno rade na njegovom usavršavanju. To je i jedan od razloga zašto je hrvatska osobna iskaznica najjeftinija u Europi. </p><p>- Ljudi koji rade na razvoju softverskih komponenti elektroničkih dokumenata su dugogodišnji zaposlenici AKD-a koji se stalno educiraju u ovom specifičnom području. Stalno ulažemo u nove proizvodne tehnologije i istraživanje, kako bismo osigurali tehnološke preduvjete za nadogradnje dokumenata i zadržali ih u samom vrhu sigurnosti na svjetskoj razini. U tu svrhu tvrtka godišnje prolazi više od 18 revizija međunarodnih akreditacijskih tijela, koja iznova potvrđuju u prvom redu sigurnost, te vrhunske tehnološko-proizvodne procese proizvodnje dokumenata i drugih proizvoda i usluga koje AKD nudi u 17 zemalja, ističe Leko Kuštrak.</p><h2>eGrađani: Uskoro i nova osobna stiže na kućnu adresu </h2><p>Zašto unatoč visokoj tehnologiji, standardima sigurnosti i sustavu eGrađani koji omogućava da neke stvari riješimo od doma na samu osobnu iskaznicu, nakon što podnesemo zahtjev u MUP-u, moramo čekati tri tjedna, pitamo.</p><p>- To je jedno od najčešćih pitanja koje i nama građani postavljaju, pa moramo reći da mi u nekim specifičnim situacijama osobnu možemo isporučiti i u roku od 1 dana, odnosno nekoliko sati. Tako je bilo u nekim situacijama kad djeca hitno moraju na liječenje u inozemstvo, na primjer – kaže Leko Kuštrak. No, uzimajući u obzir velike količine dokumenata koje se svakog dana izrađuju, te veliki broj lokacija na kojima se predaju zahtjevi i izdaju dokumenti, kao i velike udaljenosti pojedinih područja za isporuku – na primjer otoke – važno je osigurati ravnopravan rok isporuke dokumenta za sve građane. Tako za sve vrijedi rok od tri tjedna, pojašnjava.</p><p>Ipak, radi se i na rješenju prema kojem bi svatko tko ima važeću elektroničku osobnu iskaznicu, pred kraj njenog isteka, mogao podnijeti zahtjev za izdavanjem nove, koja bi vlasniku bila dostavljena na kućnu adresu, kažu. </p><p>Novost je i to da će se na osobne iskaznice od iduće godine ugrađivati i dodatni beskontaktni čip, koji će služiti kao putna isprava na području EU, što bi moglo ubrzati prolazak putnika preko granice. No, građani neće zato morati mijenjati važeće dokumente ranije, jer stare iskaznice vrijede do isteka roka trajanja. </p><h2>Korisni linkovi za naručivanje dokumenata</h2><p>Ako imate eOsobnu iskaznicu i trebate novu vozačku dozvolu, zahtjev možete podnijeti on-line, putem sustava eGrađani, na ovom linku: <a href="https://nias.gov.hr/Authentication/Step1">eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole</a>, kažu u AKD. Na isti način moguće je podnijeti i <a href="https://nias.gov.hr/Authentication/Step1">eZahtjev za izdavanje ePutovnice</a>.</p>