Opasne klimatske promjene: Vrste izumiru brže nego prije

Na tisuće životinjskih vrsta na svijetu je ugroženo. Puno ljudi posvetilo se borbi protiv izumiranja i istrebljenja životinja, no potrebno ih je više, smatra Isabelle Groc, autorica knjige ‘Gone is Gone: Wildlife Under Threat’.

Životinje su izložene predatorima i štetnim utjecajima čovjeka.

Foto: Promo

- Njihova prirodna staništa uništavaju se kako bi se izgradile urbane sredine, cestovni promet i farme. Mnoge vrste ugrožene su i zbog nekontroliranog lova. Klima se promijenila zbog sve veće upotrebe fosilnih goriva poput nafte i ugljena koji ispuštaju ugljični dioksid i druge stakleničke plinove - kaže te dodaje da se vrste teško nose s tim promjenama. Rezultat je sve veća ugroženost, a neke vrste su čak na rubu izumiranja.

- Masovno izumiranje nije novi pojam. Znamo da se u povijesti našeg planeta tijekom posljednjih 500 milijuna godina dogodilo njih najmanje pet. Zadnje masovno izumiranje pogodilo je dinosaure prije 65 milijuna godina nakon udara meteora. Sva prethodna izumiranja rezultat su prirodnih katastrofa - kaže autorica. Današnje vrste izumiru mnogo brže nego prije. Procjenjuje se da je tijekom prošlog stoljeća stopa izumiranja životinja bila najmanje 100 puta veća od stope ‘prirodnog’ izumiranja bez ljudskog utjecaja.

Znanstvenici tvrde da se trenutno događa šesto masovno izumiranje, ali ovaj put pod utjecajem čovjeka.

- ‘Living Planet Index’ koji mjeri raznolikost, ukazuje da se svjetska populacija sisavaca, ptica, riba, vodozemaca i gmazova smanjila za 60 posto od 1970. do 2014. godine - tvrdi autorica. Organizacija ‘International Union for Conservation of Nature’ svakodnevno ažurira popis ugroženih životinja te pomaže eko-organizacijama u akcijama za očuvanje.

