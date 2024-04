Opasnost od požara: Roštiljajte samo na sigurnim mjestima

Roštiljanje u divljoj prirodi kažnjivo je zbog opasnosti od požara koji može uništiti prirodno stanište životinja. Unatoč upozorenjima, određeni broj građana oglušuje se i pali vatru. Roštiljajte na terasi, u svom vrtu ili javnim parkovima gdje je to dopušteno, primjerice na zagrebačkom Bundeku ili Jarunu.

Trikovi kako očistiti roštilj

Mnogima je mrsko čišćenje roštilja nakon što ste na njemu spremali razne delicije. No tu je niz trikova koji će vam olakšati proces. Nakupljanje masnoće može uzrokovati požar, a i plodno je tlo za bakterije i klice.

Za čišćenje na ovaj način bitno je da je roštilj još topao. Uklonite prvo sve tragove hrane. Sljedeći korak je logičan - ulijte pola flaše piva na topli roštilj i izribajte novinama ili žičanom četkom. Vaš će roštilj začas zablistati.

Tu je još nekoliko trikova - roštilj možete očistiti parom, to vrijedi za one roštilje koje možete prekriti. Naime, kad se krene hladiti, prekrijte ga novinama koje ste natopili vodom i prekrijte. Ostavite zatvorenog oko pola sata i to je to.

Možete ga čistiti i lukom - nataknite luk na vilicu dok je roštilj još vruć i pređite po svim dijelovima roštilja, to će skinuti sve komadiće hrane.

Možete uzeti i ocat u spreju - pomiješajte jednake dijelove octa i vode u bočici s raspršivačem. Raspršite otopinu na roštilj i ostavite 10 minuta. Ispraznite bocu, napunite samo octom, pošpricajte i zatim izribajte kako biste očistili roštilj i njegovu unutrašnjost. Nakon ovog sve će blistati.

Sredstvo za čišćenje kave je također pomoć. Pokušajte namočiti svoj roštilj i posuđe u kavu, kiselina prisutna u njoj odstranit će masnoće i prljavštinu.

I soda bikarbona je odlična, jednostavno je posipajte po roštilju te s mokrom spužvom i ribalicom odstranite sve ostatke. Komade hrane koji su se zalijepili na roštilj lako je odstraniti s malo folije, vode i sapuna.

Ribanje izvana - nakon što unutrašnjost vašeg roštilja zablista, ne zaboravite dobro isprati vanjsku stranu. Vruća voda sa sapunicom sredit će posao.