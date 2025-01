Opet stižu minusi: Čuvajte srce!

Nakon tjedna u kojemu su dominirale relativno visoke temperature zraka i južina, odnosno jugozapadni vjetar u većem dijelu zemlje, što je kod mnogih izazvalo loše raspoloženje, manjak koncentracije i probleme s krvnim tlakom, stiže nam nagli pad temperatura. Od petka bi tako jutarnje i večernje temperature zraka, koje su se ovih dana kretale između 4 i 7 stupnjeva, mogle kliznuti i u minus, dok bi se prosječna dnevna temperatura mogla spustiti i za desetak stupnjeva, sa 16 i 17 stupnjeva, koliko je dosezala u nekim krajevima zemlje, na tri do četiri stupnja.

POGLEDAJTE VIDEO: U Sibiru režu led s brodova

Pokretanje videa... 00:59 VIDEO Je li ovo najteži posao na svijetu? Pogledajte s čime se bore radnici u Sibiru, vani -40°C | Video: 24sata/REUTERS

Iako su niže temperature zraka primjerenije za ovo doba godine i meteoropatima u pravilu donose poboljšanje, s četvrtka na petak očekuje se vrlo nagla promjena, što kod ljudi koji su osjetljivi na promjene i kroničnih bolesnika može izazvati probleme. Tako se u biometeorološkoj prognozi DHMZ-a ističe kako bi se ljudi mogli suočiti s lošim raspoloženjem, manjkom energije i pojačanjem tegoba od kojih inače pate.

Među ostalim, kod tako nagle promjene vremena često se javljaju bolovi na mjestima ranijih ozljeda i prijeloma. Također, uslijed hladnijeg vremena mogu se pogoršati simptomi reume i artritisa, odnosno zglobovi mogu postati bolniji.

Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima, jer tijekom hladnog vremena dolazi do stezanja krvnih žila, a to može otežati cirkulaciju i predstavljati dodatni napor za srce, koje u tom slučaju mora raditi ubrzano kako bi "potjeralo" krv prema udaljenim dijelovima tijela. To je razdoblje u kojemu je povećan rizik od infarkta ili moždanog udara, posebno kod onih koji boluju od ateroskleroze, pa postoji rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Zato budite iznimno dosljedni u korištenju redovne terapije koju vam je prepisao liječnik i obratite pozornost na simptome koji mogu upućivati na rizik od infarkta ili moždanog udara. Neki od njih, naime, mogu se primijetiti i do mjesec dana prije samog udara.

Svakako se javite liječniku ako primijetite neugodnu bol, pečenje ili težinu u prsima (posebno ako se bol širi kroz desnu ruku prema čeljusti), kao i lupanje srca ili probleme sa zaduhom i kod manjih napora. Jedan od simptoma mogu biti i napadaji kašlja. Kod žena ovi simptomi mogu izostati, no često se javljaju neki atipični, poput probavnih smetnji, mučnine i vrtoglavice, a gotovo je karakterističan osjećaj teškog umora koji ne prolazi ni nakon što ste si priuštili kvalitetan odmor.

Nekima pomaže masaža kremama za cirkulaciju

Foto: 123RF

Većina ljudi koji boluju od reume ili artritisa s vremenom nauči da nema univerzalnog pravila oko toga kako si mogu pomoći. Nekima pomaže utopljavanje bolnih dijelova tijela i masaža kremama koje potiču cirkulaciju, dok drugi dolaze do olakšanja uz hladne obloge ili kreme koje rashlađuju. No mnogi kažu kako im pomaže masaža rakijom u kojoj su se močili divlji kesteni, pa je i to jedan od načina na koji si možete pokušati pomoći.