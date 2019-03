'Skriveni' simptomi začepljenih arterija: Znakovi uoči infarkta

Bolesti srca se mogu prevenirati zdravim načinom života te fizičkom aktivnošću. Prema nekim simptomima čovjek može uočiti da ima probleme sa začepljenim arterijama, pa sukladno tome na vrijeme potražiti pomoć liječnika, čak i prije nego što dođe do infarkta miokarda. U tom smislu internist kardiolog prof. dr. Nikša Drinković savjetuje na što posebno obratiti pažnju te koji bi simptomi mogli upućivati na probleme sa srcem i arterijama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Kardiolog prof. dr. Nikša Drinković

- Među prvim simptomima je kratkoća daha koja se javlja kod uobičajenih fizičkih napora poput penjanja uz stepenice. Obično je riječ o otežanom disanju. Taj simptom je češći kod starijih ljudi i dijabetičara. Srce pumpa manje krvi, pa time u različite organe i pluća dolazi manje kisika. Sljedeći simptom je nepravilan rad srca, puls koji se naglo ubrzava, ili pak osjećate atipične bolove u vratu ili u čeljusti. Riječ je o angini pectoris. To je zapravo skup simptoma koji postepeno nastaju i jednako se postepeno smiruju, a obuhvaća i omaglice, vrtoglavice ili mučnine - pojašnjava prof. dr. Nikša Drinković. Naime, zbog suženih žila krv ne dolazi do mozga, a nedostatak kisika onda vodi do poremećaja svijesti.

Dodaje kako su ti simptomi jednaki kod žena i kod muškaraca, a bolove ili pritisak mogu osjećati i do 15 minuta.

- Ta se bol ili pritisak bitno razlikuje od mišićno skeletne boli koja se mijenja kod udaha i okreta tijela te položaja tijela. Kod angine pectoris i infarkta je bol često povezana s nedostatkom zraka. Ako bol potraje i ne smiruje se kad ste umireni, ili ako se širi u obje ruke, tada treba posumnjati na infarkt. Dodatno, kod infarkta donjeg dijela srca javljaju se bolovi u gornjem dijelu trbuha u predjelu želuca i oponašaju gastrične smetnje, pa treba i na to obratiti pažnju - nastavio je prof. Drinković.

Ako se javlja bol samo u prsima, bez drugih simptoma, riječ je o tzv. stenokardiji koju uzrokuje suženje žila srčanog mišića. Srce ne dobiva dovoljno kisika i zato dolazi do bolova.

- Bol u prsima je najčešći anginozni simptom kod muškaraca i žena, ali kod žena bol češće može biti kod mirovanja, spavanja i mentalnog stresa. Kod muškaraca bol producira fizički napor - zaključio je prof. Drinković.