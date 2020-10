Opisao trenutke nakon smrti - potpuna tama, a onda ljubav...

Čovjek koji je prošao iskustvo kliničke smrti, a potom povratka u život, opisao je kako je prvo osjetio bijes i bol prije nego što ga je u zagrobnom životu prihvatilo 'biće čiste ljubavi'

<p>Mnogi ljudi tvrde da su imali iskustvo zagrobnog života, ali malo je onih koji su tako živopisni i pamte se tako jasno kao što je Williamov slučaj.</p><p>Njegovo je srce stalo nakon teškog infarkta. Iako su ga na kraju spasili bolničari, William vjeruje da je privremeno skliznuo na 'drugu stranu' i sjeća se procesa umiranja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Smrti liječnika od korone u Italiji</strong></p><p>William kaže da je prošao kroz niz emocija i čak imao vremena razmišljati o Elvisu, dok je umirao.</p><p>Na kraju nadrealnog iskustva, William je rekao da je prihvatio smrt i dok je to činio, prihvatilo ga je 'biće čiste ljubavi'.</p><p>William je podnio svoje svjedočanstvo Zakladi za istraživanje života poslije smrti, prenosi <a href="https://www.express.co.uk/news/weird/1346730/what-happens-when-you-die-emotions-what-is-death-like-life-after-death-evg">Express.</a> </p><p><em>Osjetio sam kako mi srce kuca sve sporije i sporije kad sam čuo kako me dozivaju moja djeca. Potom je nastupila tama. Osjetio sam kako se moje biće ili 'svijest' uvlače u mračnu prazninu. Moja prva misao i osjećaj bila je znatiželja.</em></p><p><em>Pitao sam se je li to ono što je Elvis osjećao kad je umro. Tada sam bio bijesan i pomislio sam kako je smrt bijedno opravdanje za 'biće' koje se nema hrabrosti suočiti sa mnom lice u lice. </em></p><p><em>Morao mi se prišuljati s leđa da umrem, bez ikakve naznake. Tada sam razmislio i shvatio da umirem. Kad sam to prihvatio, osjetio sam prisutnost koja mi je govorila da umirem i da će to biti u redu.</em></p><p><em>U ovoj praznini nisam osjećao bol. Prolazio me osjećaj opuštanja i smirenosti, to je bilo ugodno na čudan način. I dalje sam mogao razmišljati i bio sam svjestan da sam na nekom mjestu i da nisam sam.</em></p><p><em>Osjetio sam prisustvo Bića čiste ljubavi i prihvaćanja. Ovaj osjećaj bezuvjetne ljubavi je neodoljiv. Ova prisutnost djelovala mi je poznato, kao da oduvijek poznajem to biće i znam što je. Mislio sam i ono me je čulo - 'ne bih trebao umrijeti pred svojom djecom, ne želim im priuštiti to'. Tada sam se vratio.</em></p><p>Neuroznanstvenik Christof Koch, predsjednik i glavni znanstvenik Allenovog instituta za znanost o mozgu, vjeruje da su vizije poput Williamove relativno normalne i obično su znakovi da mozak ostaje bez kisika ili se sam skenira u potrazi za tehnikama preživljavanja.</p><p>- Prihvaćam stvarnost ovih intenzivno proživljenih iskustava. - doktor Koch je napisao u članku za Scientific American. </p>