Nada Šegvić: ‘Izašla sam iz svog tijela i vidjela preminulu kćer’

Nada Šegvić, majstorica theta healinga, metodu izlaska iz tijela uči na tečaju koji je sama osmislila. Kod izlaska iz tijela, kaže, upoznajemo svoje duhovne vodiče i anđele koji će nam dati i savjete za naš život...

<p>Jeste li spremni za najluđi seminar ikad? Pitanje je to s kojim <a href="http://www.thetacentar.com/">Theta centar</a>, čiji se članovi bave intuitivnim iscjeljivanjem, najavljuju seminar Tečaj izlaska iz tijela (1. dio), koji će se održati u Zagrebu, od 16. do 18. listopada.</p><p>Riječ je o seminaru koji se odvija prema programu <strong>Nade Šegvić (54)</strong>, iscjeliteljice koja je osmislila ovaj seminar na temelju vlastitih putovanja izvan ovog svijeta, tražeći način da uspostavi kontakt sa svojom preminulom kćeri.</p><p>Nakon tragičnog gubitka <strong>kćeri Tijane</strong> 2004. godine, objašnjava, cijelo ju je vrijeme osjećala oko sebe i željela ponovno pričati s njom. Tako je počela meditirati svake noći i obraćati se preminuloj kćeri, sve dok se jednu noć nije probudila, kako kaže, gledajući u svoje tijelo u krevetu, pored supruga i druge kćeri. Osjetila je veliki strah, no tad se pored nje pojavila svjetlosna kugla.</p><p>- Odmah sam znala da je to moja pokojna kći Tijana, bez obzira na to što nije imala fizičko tijelo. Bila je čista svjetlost - priča Nada. Preplavio ju je tada, kaže, beskrajan osjećaj bezuvjetne ljubavi i ogromne sreće i radosti.</p><p>- Susret je trajao kratko jer me već u sljedećem trenu obuzeo paničan strah od odvajanja od tijela, te sam se u sekundi našla natrag, potpuno budna, u svom fizičkom tijelu - priča. Kako tada u Hrvatskoj nije bilo puno informacija o takvim iskustvima, Nada je otputovala u Italiju, vrativši se s hrpom knjiga o toj temi i silnom željom da shvati što joj se to zapravo dogodilo.</p><p>Od tada je prošla mnoge zemlje svijeta i upoznala ljude koji prolaze slična iskustva te je povremeno uspijevala uspostaviti kontakt s kćeri, no to joj nije pružalo mir.</p><h2>Igra s energijama</h2><p>Kako je u svojoj potrazi upoznala različite duhovne i fizičke tehnike i tehnologije, njena vibracija je postajala viša. Tako je došla do toga da uspije izaći iz tijela, kroz vodstvo arkanđela Mihaela, nakon čega su izlasci iz tijela i susreti s kćeri postali češći.</p><p>- Na astralu sam se osjećala mirnije, opuštenije, i osjećaj beskrajne tuge kao da je nestajao. Svaki put kad bih izašla, tražila sam ponovno susret s kćeri, ali nisam uspijevala uvijek doći do nje. Ponekad je ona bila zauzeta nekim drugim poslovima na astralu, a ponekad me je više privlačilo putovanje na drugu planetu, susret s tatom koji je napravio samoubojstvo godinu i pol nakon smrti kćeri, ili sam se jednostavno igrala s energijama, upravljajući svojim mislima i kao malo dijete čudila se mogućnostima upravljanja - priča Nada o nekima od putovanja. U međuvremenu je upoznala i ThetaHealling, metodu iscjeljivanja koja joj se pokazala iznimno uspješnom.</p><p>Do danas je, tvrdi, napravila na stotine putovanja na drugu stranu, te usavršavala ta znanja kroz vlastita iskustva razvijajući i vlastitu metodu izlaska iz tijela. Inače, Nada je magistra ekonomije i profesionalna računovotkinja, te majstorica theta healinga. Održala je i 160 službenih seminara Theta iscjeljivanja i oko 270 neslužbenih radionica Theta iscjeljivanja, a do sada je održala tri tečaja izlaska iz tijela. Ta je priča dugo vremena sazrijevala, dok nije došlo vrijeme za dijeljenje s drugim ljudima, pojašnjava.</p><p>U međuvremenu, više je puta uspjela komunicirati s kćeri.</p><p>- Često smo znale komunicirati ne samo na astralu nego i preko poruka u fizičkom svijetu. Kasnije sam na astralu dobila poruku da je njena duša išla na neke druge razine koje ja nisam mogla dostići. I sama sam osjetila da je tako najbolje za njen i moj duhovni rast. Naravno mi ćemo uvijek biti posebno povezane. Ona mi je pomogla da krenem na moje duhovno putovanje. Bez nje ovo sve ne bi bilo moguće - ističe Nada.</p><h2>Upoznajemo svoje duhovne vodiče</h2><p>No što iskustvo izlaska iz tijela općenito može donijeti - je li to ‘samo’ razgovor s mrtvima, ili nam može pomoći da spoznamo neke stvari o sebi, o ljudima oko sebe? Može li tehnika izlaska iz tijela pridonijeti rješavanju nekih problema i iscjeljivanju, pitamo autoricu seminara.</p><p>- Kad izađete iz tijela bit ćete prisutni u jednoj drugoj stvarnosti. To je stvarnost misli, one putuju brže od brzine svjetlosti. Možemo se ponovno povezati s drugim dušama. Pa čak i s onima koje su umrle. Svakako ćemo saznati puno toga o sebi ako pitamo. U tom stanju ćemo lako vidjeti svoje duhovne vodiče i druga bića kao što su anđeli. Ako ih pitamo o sebi, reći će nam, a mogu nam dati i važne savjete za naš život - kaže. Dodaje kako na astralu možemo i iscjeljivati, i sebe i druge. Možemo tražiti iscjeljenje od nekih viših bića, koja znaju iscjeljivati ono što mi ne znamo.</p><p>Možemo ‘putovati’ na druge planete, vibracijski drukčije od naše, i upoznati život tamo, posjećivati škole, predavanja, dobiti dublja znanja potrebna za ovaj život, ići do Vijeća dvanaestorice, i tražiti savjet.</p><p>- Jedna od zanimljivosti je da možete imati seks na astralu! No o tome detaljnije govorim na tečaju - dodaje.</p><p>Izlazak iz tijela nije hipnoza niti regresija, to je potpuno svjesno odvajanje energije od fizičkog tijela, kao da iskoračite u jednu drugu stvarnost. Taj proces na tečaju obično traje sat do sat i 15 minuta. Iako ljudi koji izađu kažu da su bili ‘vani’ i po nekoliko sati. Vrijeme tada teče drugačije, pojašnjava Nada. Dodaje kako nema posebnog ‘switcha’ za ulazak ili izlazak iz tijela, jer je to posve prirodan proces.</p><h2>Najčešće ne uspije iz prve</h2><p>- Mi svaku noć izlazimo iz tijela, ali nismo toga svjesni. Kad to osvijestimo, treba se samo prisjetiti onog što radimo svaku noć - kaže. Dodaje kako na početku polaznike tečaja ona vraća u budno stanje, ali svatko se može vratiti tako što pomisli na svoje tijelo i bit će odmah kraj njega.</p><p>- Nakon toga je potrebno leći natrag u tijelo i spojiti se s njime. To podučavam na tečaju. Nema univerzalnog pravila o tome kad krenuti u proces izlaska iz tijela. Ovisno o karakteru osobe, biologiji, ponekad i mjesečevim mijenama. Neki ljudi su jutarnji tipovi, neki vole kratak popodnevni san, neki su večernji tipovi. To će svatko trebati sam otkriti - dodaje. Oni koji dođu na tečaj trebaju znati i da izlazak iz tijela najčešće i ne uspije iz prve već je potrebno neko vrijeme da se tijelo opusti i privikne na titraciju te prestane to shvaćati kao nešto opasno. Također, prije tečaja treba izbjegavati kavu i čajeve koji imaju kofeina i teina te ostale psihoaktivne supstance jer nas čine svjesnijima materijalnog i fizičkog svijeta oko nas.</p><p>- Postoje supstance koje rade upravo suprotno, kao što je recimo čaj od čistog jasmina. To polaznici tečaja dobivaju za piti u svakoj pauzi. Također tu su i cvijet bijelog kestena, jasika, mošusna krabuljača i vodenika. Pripremili smo pripravke koje polaznici dobivaju od ovih biljaka - kaže Nada.</p><p>Nikakva predznanja za tečaj nisu potrebna, dodaje, a osim prvog izlaska iz tijela koje je vođeno na tečaju, polaznici će dobiti znanje i ‘alate’ da nakon toga tu tehniku vježbaju sami. Ne treba se bojati negativnih posljedica.</p><h2>Cijena tečaja je 2200 kuna</h2><p>- Srebrna vrpca je nit energije koja spaja fizičko i nefizičko tijelo. Možemo reći da je poput pupčane vrpce, ili bungee jumping elastičnog konopa. Možete skočiti jako daleko, ali je uvijek tu da vas povuče natrag u tijelo. Naime, snovi omogućavaju da se spojite sa stvarnošću s druge strane. Vježbajući svjesno upravljanje snovima, vi vježbate dijelove mozga potrebne da zadržite svjesnu kontrolu jednom kad izađete iz tijela - pojašnjava sugovornica.</p><p>Na tečaju se koristi i tehnika “plavog vala”, energije svjetlosti koja dodatno opušta stanice u tijelu.</p><p>- Jedan od načina je kroz plavu lampu koju postavljamo iznad polaznika u potpuno mračnoj prostoriji. Drugi načini uključuju vizualizaciju i rad s energijom plavog vala - dodaje. Cijena prvog dijela tečaja je 2200 kuna, a drugog, na koji mogu pristupiti Theta praktičari iznosi 2600 kuna.</p>