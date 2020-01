Oplemeni si um: Sebi daj pola sata, pa 30 minuta samo čitaj

Prirodni talenti postoje, ali i oni koji ih imaju svakodnevno rade na tome da ih poboljšaju te se nadograđuju učenjem i promišljanjem.

Isto tako, i istraživanja pokazuju da, iako je talent zaista odgovoran za neke izvanredne rezultate, većina postignuća kombinacija je prakse, učenja i razmišljanja. Nema rezultata bez truda, a to su znali mnogi genijalni umovi, među kojima su Albert Einstein i Bill Gates.

Osnivač Microsofta i slavni fizičar imaju nešto zajedničko osim genijalnosti, a to je način na koji su došli do toga. Naime, oba su koristila metodu “10 minuta promišljaj, 20 minuta čitaj i 30 minuta se fokusiraj”. To su radili svaki dan, bez preskakanja.

- To radite samo jednom dnevno. Sat vremena uzmite za sebe i vlastiti razvoj. To nije puno. Ostaje vam još 23 sata za ostale stvari, zar ne - govori milijarder Gates.

Prvi korak je promišljanje. Pitajte se: “Zašto radim ono čime se bavim? Koja je svrha?”.

Foto: 123RF To se ne odnosi samo na zadatke na svakodnevnoj listi obaveza koje imate, a odgovor nije tako jednostavan kao: “Jer moram platiti račune” ili: “To je moja strast.” Tim odgovorima samo grebete po površini.

Važno je razmišljati o tim stvarima jer je to ono što ljude pokreće pri radu. Ako nisu zadovoljni, neće dobro niti raditi. Drugi korak je čitanje, kojem genijalci posvete 20 minuta dnevno. Kad biste čitali 20 minuta ili otprilike 15 stranica knjige svaki dan, do kraja godine pročitali biste između 15 i 20 knjiga.

Nema veze koja je tematika, uvijek ćete nešto novo naučiti, ali i dograđivati vokabular. Zadnji korak je fokusiranje, a to radite 30 minuta. U stanju duboke usredotočenosti, kad zaboravite na sve aktivnosti tog dana, popravljate svoju “mentalnu mašineriju”. Poboljšavate sposobnost pamćenja, ali i analiziranja informacija kojima ćete taj dan baratati.

