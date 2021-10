Kad se radi o donošenju velikih odluka koje mijenjaju život, odlučiti se o tome što je zaista najbolje može se činiti gotovo nemogućim. Bez obzira na situaciju, Oprah ima jedan savjet za koji ističe da će vas odvesti na pravi put.

- U prvim godinama televizije često su me ljudi gledali kao na njihovu skrbnicu. Neki bi potrošili posljednju kunu na autobusnu kartu da dođu do mene, djeca bi bježala od kuće, zlostavljane žene ostavljale bi svoje muževe i samo bi se pojavile na pragu mog studija, nadajući se da ću im pomoći - prisjetila se Oprah.

To pitanje je: 'Što ja zapravo želim?'

- Zatekla sam se kako pišem ček za čekom i s vremenom to me psihički iscrpilo. Bila sam toliko zaposlena pokušavajući pružiti sve što su drugi trebali, da sam zaboravila - a što ja trebam. Konačno sam morala stati i razmisliti, jer vjerujem da je jedno od najvažnijih pitanja koje si netko može postaviti: što ja zapravo želim? - priča slavna voditeljica.

Zaključila je da želi pomagati djevojkama i ženama.

- Počela sam shvaćati da, kako bih bila najučinkovitija, moram biti iznimno usredotočena na korištenje svog vremena, svoje brige, svojih resursa i suosjećanja za podizanje generacije hrabrih žena koje posjeduju sebe i znaju svoju snagu. Te godine usredotočenosti naučile su me moćnoj lekciji o prilagođavanju mom unutarnjem glasu koji mi govori - čekaj, ovdje nešto ne štima. Stani i odluči kako dalje, što želiš - priča Oprah.

Za nju je sumnja u nešto znak da mora stati, razmisliti, ne juriti naprijed.

Smatra da ako za nešto ne osjećamo entuzijazam, to nema smisla. Vjeruje da joj to 'unutarnji glas' nalaže i pritom otkriva - ovdje je nešto izvan ravnoteže, pričekaj još malo, stani na loptu.

- To shvaćam kao znak da se ponovno usredotočim i pričekam malo. Kad nas svemir tjedan naprijed, odnosno kad idemo u pravom smjeru, onda nema nesigurnosti i odugovlačenja, osjetimo samo entuzijazam i znamo da je to to. Uvijek sa sigurnošću znam da sam na pravom putu, kao da u sebi čujem riječ - da! - piše Oprah daily.