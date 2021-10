Sud je krajem rujna donio odluku o suspendiranju Jamieja Spearsa s mjesta skrbnika svoje kćeri Britney Spears (39) koja je na svome Instagram profilu objavila naizgled običnu fotografiju božićnog drvca.

Iako je još rano za tu proslavu, njezini su obožavatelji samo pomislili kako pjevačica ne može dočekati Božić. Ipak, nakon što su pročitali opis, ostali su šokirani njezinom iskrenošću, ali i poruci obitelji.

Rekla je kako se već četiri mjeseca bori s paranoičnim strahovima. Naime, nakon 13 godina je dobila ključeve automobila i boji se napraviti pogrešku kojom bi sebe, ali i druge dovela u opasnost.

- Jednostavno moram biti iskrena i reći da sam toliko dugo čekala da budem slobodna. Sada, kada sam napokon slobodna, strah me napraviti išta kako ne bi pogriješila! Toliko godina su mi govorili da, ako uspijem, brzo će završiti, ali nikada nije! Toliko sam naporno radila na tome da se oslobodim i sada, kada je to sve bliže, toliko sam sretna, ali i uplašena. Kada vozim kraj osnovnih škola, samo vidim djecu. Ne volim kada me pokušaju uplašiti i iskoče na cestu, kao da žele da napravim nešto suludo. Kao što sam rekla, bojim se napraviti pogrešku. Neću ni objavljivati toliko jer me strah pogriješiti u svijetu u kojemu je sloboda temeljno pravo. Žalosno je. Počela sam se ovako osjećati kada su mi vratili ključeve automobila prije četiri mjeseca. Nisam ih imala punih 13 godina! Nisam zaslužila da se prema meni odnosi kao što me se tretiralo proteklih 13 godina! Ogorčena sam na naš sustav i žao mi je što ne živim u drugoj državi - iskreno je napisala.

Poslala je i poruku svojoj obitelji koja se već dugo nalazi na meti osuda zbog odnosa prema pjevačici.

- Slavim Božić mnogo ranije ove godine jer, zašto ne? Vjerujem kako je bilo koja ideja koja vas usrećuje dobra ideja. Ono što sam proživjela u prošlosti nije tajna tako da mislim da ću mnogo stvari morati promijeniti u budućnosti. Bog pomogao mojoj obitelji ako ikada budem pristala na intervju! U međuvremenu ću odmoriti od posla - dodala je.

Ubrzo je fotografiju 'preplavilo' preko 45 tisuća komentara, ali i više od milijun lajkova.

- Svi navijamo za tebe! - pružali su joj podršku i mnogi slavni.

- Trebala bi biti slobodna da živiš život kakav želiš, a to uključuje i pogreške. Uvijek ćemo te voljeti - nizali su se pozitivni komentari.

Mnogi su odmah počeli priželjkivati intervju o njezinoj obitelji.

- Napravi intervju kraljice! Jedva ga čekamo vidjeti - pisali su.