Oprez na vrućini: Mesu i jajima nije mjesto u torbi za plažu!

Ako idete na plažu s djecom, ili planirate ostati dulje vrijeme, sa sobom treba ponijeti puno tekućine i nešto suhe hrane kojom možemo premostiti razdoblje do ručka ili večere. Najbolji izbor su obična voda i ohlađeni biljni čajevi, te suhi keksi, štapići i slične grickalice. Uz to, dobro je ponijeti i neko voće koje će vas osvježiti. To će biti dovoljno da premostite vrijeme do ručka ili večere, a sigurno neće naštetiti želucu, savjetuje obiteljski liječnik dr. Milan Mazalin.

