Oprez, opasna bakterija razara rožnicu i može jako oštetiti vid

Iako danas postoje i mekane kontaktne leće koje se mogu nositi i do 30 dana bez skidanja čak i tijekom spavanja, na temelju iskustva koje imam, ne bih to preporučio. Mislim da leće možemo nositi najviše 8 do 9 sati tijekom dana, nakon čega ih treba skinuti, kako bi oko imalo vremena za odmor, kaže oftalmolog dr. Josip Zolota iz Zagreba, komentirajući potez američkog oftalmologa iz Vita Eye klinike u Shelbyju u Sjevernoj Karolini, koji je na svojoj Facebook stranici objavio šokantnu fotografiju pacijentice koja je često spavala s lećama, uslijed čega joj se razvio ulkus (čir) rožnice.

Dr. Patrick Vollmer uvjeren je da je uzrok problema bakterija Pseudomonas, te da je to direktna posljedica toga što žena često nije skidala leće prije odlaska u krevet.

Riječ je o bakteriji koja brzo nagriza rožnicu čovjeka i već za nekoliko dana može izazvati trajna oštećenja, ostavljajući iza sebe bijelo mrtvo tkivo. Iako sada kod pacijentice pokušava ublažiti promjene antibiotikom i kapljicama te steroidima, ali kaže kako je vjerojatno da će žena imati neki oblik trajnog gubitka vida.

- To može biti vrlo opasno, jer može izazvati zamućenje rožnice, čime je i vid kompromitiran. Rješenje u takvom slučaju može biti jedino djelomična ili kompletna transplantacija rožnice, kaže dr. Zolota.

- Osim toga, rožnica nema krvne žile i 'hrani' se kisikom iz atmosfere, tako što se kisik otapa u suzama. Dakle, rožnica ga crpi iz sloja suza. Iako mekane leće propuštaju zrak, nije preporučljivo nositi ih predugo jer mogu utjecati na to da do rožnica ne dođe dovoljno kisika, pojašnjava sugovornik. Na koncu, nakon predugog nošenja može doći i do zamućenja leća, pa ionako slabije vidimo.

- Zbog toga bih svakako preporučio da se u poslijepodnevnim satima leće zamijene naočalama, odnosno da se obavezno skidaju barem prije spavanja, zaključuje sugovornik.

