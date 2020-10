Oprez, ova 4 proizvoda nikako nemojte kupovati na internetu!

Ako se ubrajate među one koji većinu šopinga obavljaju putem interneta, a danas ih je sve više, pripazite na ove četiri stvari jer ne samo da su često neprovjerene - one doista mogu ugroziti vaše zdravlje

<p>Ludi koji vam prodaju određene proizvode online ne razmišljaju o vašem zdravlju nego samo žele novce. A s pohlepom dolazi i do prevare", kaže Josephine Dlugopolski-Gach, profesorica interne medicine i pedijatrije na Loyola fakultetu.</p><p>Iako biste općenito trebali paziti, štogod da kupujete preko interneta, kupovinom nekih od ovih proizvoda mogli biste zabrazditi u duboke probleme.</p><h2>1. Neki lijekovi koju se dobivaju preko recepta</h2><p>Ako nekako možete doći do lijekova koji se inače mogu dobiti isključivo preko recepta, znajte da biste ih trebali zaobići u velikom luku. Štoviše, u SAD-u biste zbog toga čak mogli završiti u zatvoru. A i ne samo što biste tako uzeli nešto što vam liječnik možda ne bi prepisao, nego uz to nikad ne možete biti sigurni da nije slučajno riječ o lažnom lijeku koji može sadržavati opasne sastojke. </p><p>Nedavno je otkriveno da jedan lijek protiv gripe, koji je kolao internetom, uopće nije imao nikakve veze s liječenjem gripe, ali srećom je bila riječ o bezopasnoj kombinaciji.</p><h2>2. Dodaci prehrani za mršavljenje</h2><p>Nikad ne znate što ćete dobiti ako kupite ovako nešto putem interneta. Američka agencija za hranu i lijekove tijekom svojih analiza otkrila je da dodaci prehrani, čak i oni biljni, sadrže prikrivene i nesigurne sastojke. Mnogi od tih dodataka nisu čak dobili ni potrebne dozvole za prodaju, iako tvrde suprotno. </p><p>- Često su te tablete za gubitak kilograma tek stimulansi. One sadrže puno kofeina, što ih čini nesigurnima za korištenje, pogotovo ako imate ikakvih problema sa srcem - ističe dr. Dlugopolski-Gach. Tako da ako planirate potražiti pomoć u mršavljenju, svakako pitajte svojeg liječnika što misli o određenim dodacima prehrani prije nego ih kupite.</p><h2>3. Izdojeno mlijeko</h2><p>Svi znamo da je majčino mlijeko najbolje za bebu, no što u situacijama kad je dojenje nemoguće? Prodaja izdojenog mlijeka odnedavno je uzela maha i unatoč brojnim upozorenjima, sve više ljudi ga kupuje za svoju djecu. Ali riječ je o industriji koja još nije regulirana, što znači da mlijeko može sadržavati viruse (kao hepatitis i HIV), bakterije (ako nije ispravno skladišteno), alkohol, različite lijekove i narkotike.</p><p>A najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu Pediatrics, otkrilo je da je u 10 posto od 102 uzorka, koliko je testirano, pronađeno kravlje mlijeko, koje kod novorođenčadi može uzrokovati jake alergijske reakcije.</p><p>- Ako možete dojiti - to je predivno, ali ako ne možete, adaptirano mlijeko je prva sljedeća najbolja stvar - napominje dr. Dlugopolski-Gach i dodaje: 'Ne isplati se riskirati i kupovati mlijeko od nepoznate osobe preko interneta.' </p><h2>4. Hormoni</h2><p>Ako se približavate menopauzi, mogli biste pasti u iskušenje da isprobate različite hormonalno nadomjesne terapije, kreme ili čajeve koji se nude na internetu.</p><p>- Neke žene žele brzo rješenje kako bi povratile libido. Imam pacijentice koje su same donijele svoje palete hormona. Na kraju uzimaju toliko hormona da imaju strašne nuspojave, kao pojačanu dlakavost, produbljeni glas i probleme s bijesom - kaže ginekologinja Diana Bitner.</p><p>Mnogi od tih proizvoda nisu učinkoviti ni sigurni, a sadrže različite količine aktivnih sastojaka, piše Yahoo. Ista stvar vrijedi za kupovinu soje.</p><p>- Žene će kupiti tonu soje online i reći da se od nje osjećaju bolje, pa će kupovati sve više i više soje - objašnjava dr. Bitner. Ali samo 30 posto ženskog tijela može ustvari iskoristiti soju kako bi se olakšali simptomi menopauze, tako da ćete u biti samo bacati novce. Za svako liječenje hormonima, čak i ako uz njih stoji oznaka da su prirodnog podrijetla, posavjetujte se s liječnikom.</p>