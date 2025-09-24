Obavijesti

POVLAČENJE OPASNIH SASTOJAKA

Oprez u salonima: Štetni lakovi za nokte u smeću su od 1. rujna!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
1
Foto: Canva

Zbog vlastite sigurnosti, a posebno sigurnosti klijentica, lakove i gelove sa sastojcima TPO i HEMA povukli su i u Salonu ljepote beauty Garden by Petra, u Varaždinu, a slično kažu i u ostalim salonima

Imali smo štete zbog zabrane gelova i lakova za nokte sa sastojcima TPO i HEMA, no nismo imali velikih zaliha jer smo mali salon koji ne troši puno. Osim toga, na vrijeme smo uočili najavu zabrane, pa zato nismo zanavljali zalihu spornih proizvoda, odgovara vlasnica kozmetičkog salona Maj studio u Fažani, u Istri, na pitanje o tome kako se prilagodila odluci EU o zabrani korištenja gelova i lakova za nokte koji sadrže potencijalno kancerogene spojeve TPO i HEMA, za koje se sumnja čak i da mogu utjecati na plodnost.

Kao što smo pisali još u kolovozu, o zabrani se počelo govoriti prije više od godinu dana, a nakon što je najavljeno da će stupiti na snagu 1. rujna 2025., zavladala je zbunjenost jer u salonima nisu znali hoće li postojati prijelazno razdoblje tijekom kojeg bi mogli iskoristiti dotad nabavljene zalihe.

KATASTROFA U SALONU Dala 80 eura za nokte, a izašla s ranama na rukama: 'Horor!'
Dala 80 eura za nokte, a izašla s ranama na rukama: 'Horor!'

U većim salonima zalihe su bile vrijedne i više od 1000 eura. No samo dan nakon što smo objavili priču, Ministarstvo zdravstva poslalo je očitovanje Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) o tome, sa stavom da je od 1. rujna na području Europske unije zabranjena uporaba TPO (Trimethylbenzyldiphenylphosphine oxide) u kozmetičkim proizvodima te da ne postoji nikakav prijelazni rok. HOK je slijedom toga pozvao sve obrtnike da se usklade s tom odlukom kako bi izbjegli moguće regulatorne posljedice i osigurali nesmetano poslovanje na tržištu Europske unije.

Manicure
Foto: Photographer:Oshvintsev A.V.

- Nažalost, prije nego što je zabrana stupila na snagu, neki su dobavljači ponudili te gelove i lakove po vrlo sniženim cijenama, bez vidljivog objašnjenja zašto to rade, a obavijesti o zabrani na stranicama su se pojavile tek poslije. Moguće je zato da su neki veći saloni iskoristili te popuste i nabavili robu koja je uskoro zabranjena, no ne vjerujem da bi se netko igrao s tim da ih koristi i nakon 1. rujna. Mi nismo dvojili: s tim datumom povukli smo sve takve proizvode iz salona i koristimo isključivo one koji ne sadrže spomenute sastojke. Zbog toga smo pretrpjeli gubitak između 400 i 500 eura, no ne bismo se usudili raditi sa spornim gelovima i lakovima jer su i klijentice već dobro informirane i pitaju za sastav lakova - kaže nam sugovornica.

IMA SVOJU SVRHU Znate li što je 'polumjesec' na noktu? Njegov izgled, veličina i boja ukazuju na bolesti
Znate li što je 'polumjesec' na noktu? Njegov izgled, veličina i boja ukazuju na bolesti

Zbog vlastite sigurnosti, a posebno sigurnosti klijentica, sporne lakove i gelove potpuno su povukli i u Salonu ljepote beauty Garden by Petra, u Varaždinu, a slično nam kažu u još nekoliko salona. U nekima od njih imali su pozitivna iskustva i s proizvođačima lakova kojima se koriste, koji su ih rano upozorili na predstojeću zabranu i najavili prilagodbu u svojoj proizvodnji, tako da nisu nabavljali spornu robu, pa nisu ni pretrpjeli štete. 

