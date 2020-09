Opreza nikad dosta: Na webu kradu čak i dječje identitete

Više od milijun djece tijekom 2017. godine bili su žrtve online krađe identiteta, a šteta koja zbog toga nastaje broji se u vrtoglavim milijunskim iznosima

<p>Djevojčica od 12 godina primila je upozorenje porezne uprave da nije prijavila prihod za proteklu godinu, dok je na drugom dijelu grada dječak star dvije godine na meti utjerivača dugova jer je na kartici u minusu više od 15.000 kuna, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/child-identity-theft-norton-security-online-114634370.html">Yahoo</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Razvoj mozga se uporava od gledanja u ekran</p><p>- Nije riječ o novoj epizodi neke fantastične serije, nego o stvarnim životnim situacijama. A upravo usred pandemije djeca su ranjivija nego ikad - tvrdi stručnjak za cyber sigurnost <strong>Adam Levine</strong>, osnivač tvrtke Cyberscout.</p><h2>Evo kako online ponašanje dovodi u rizik</h2><p>Kad su škole zatvorene, djece češće borave online nego inače. Druže se na društvenim platformama ili komuniciraju Zoomom. A to znači da će puno lakše kliknuti pogrešan link.</p><p>- Samo činjenica da su kliknuli na link može značiti rizik da će instalirati štetni softver koji će ugroziti njih i njihovu obitelj. Kad hakeri imaju pristup obiteljskom računalu, nije teško prikupiti osjetljive informacije - kaže Levine.</p><p>Prevaranti također računaju na dječju naivnost. Tako, primjerice, djeca u dobi od 12 godina na Snapchatu mogu imati toliko prijatelja da je teško razlikovati koga su od njih zapravo upoznali, a koga ne.</p><p>- Mogu misliti da razgovaraju s nekim koga poznaju, a zapravo nemaju pojma tko je s druge strane. A taj sugovornik može od njih tražiti gomilu osjetljivih informacija koje će kompromitirati djetetov identitet - kaže on. No roditelji ipak nisu posve nemoćni. Ono što prvo treba učiniti jest instalirati snažan antivirusni program. Među njima se ističe Norton Security Online koji blokira sve viruse i štetne programe koji bi mogli kompromitirati osjetljive podatke u realnom vremenu štiteći sve uređaje koje rabite u domaćinstvu.</p><h2>Djeca su češće žrtve</h2><p>Statistika pokazuje kako je 51 put vjerojatnije da će djeca postati žrtve krađe identiteta nego odrasli ljudi. Rezultat je to studije Carnegie Mellon’s CyLab. Maloljetnici su žrtve iz dva razloga: zato što nemaju kreditnu povijest, a drugi je razlog što nitko ne gleda.</p><p>- Većina roditelja maloj djeci ne daje kreditne kartice. Većina djece neće podizati kredite s 10 godina. To znači da nitko neće provjeravati postoji li kreditni zahtjev za dijete te dobi - kaže Levine.</p><p>A sve što prevarantima u SAD-u treba je djetetov broj socijalnog osiguranja kako bi otvorili bankovni račun i podignuli karticu, prijavili se za kredit ili čak unajmili stan.<br/> Od djece koju su znanstvenici pratili u studiji Carnegie Mellon’s CyLaba, čak je 10 posto mališana imalo broj socijalnog osiguranja koji je koristio netko drugi. U većini slučajeva, nitko nije ni svjestan krađe djetetova identiteta dok mališan nije odrastao i prijavio se za studentski kredit ili najam stana. Zamislite brutalno buđenje kad s 18 godina doznate da već imate kreditnu povijest dugu 10 godina i da ste u dugovima. A još je gore ako otkrijete da je upravo vaš roditelj onaj tko vam je ukrao identitet.</p><p>Što ako ste poduzeli sve da zaštitite dijete, no opasnost i dalje vreba u vlastitoj obitelji? Zamislite koliko je očajnom roditelju koji grca u dugovima malo potrebno da iskoristi djetetov identitet kako bi se dokopao još novca? Zvuči grozno, ali i to se događa-</p><p>- Kad se tako nešto odvija u obitelji, postoji velika vjerojatnost da dijete nikad neće prijaviti roditelje policiji. Poznajem ljude koji su radije bankrotirali nego prijavili roditelje zbog krađe identiteta - kaže Levine koji se prisjetio priče poznanika čiji otac je ukrao njegov identitet i na kartici napravio dug od gotovo 180.000 kuna.</p><p>- Kad se istina otkrila, on je otišao do svog oca i rekao mu da mora to ispraviti. A otac mu je uzvratio da si to ne može priuštiti. "Što ćeš učiniti? Ja sam ti otac.", kazao mu je - prisjeća se Levine.</p><p>Svako toliko može se pojaviti signal koji će vas upozoriti da nešto nije u redu. Primjerice, odbili su vas za državnu potporu jer vaše dijete već prima istu, ili na ime djeteta dobivate upozorenja o neplaćenim računima.</p><p>Ne čekajte ipak da vam u krilo padne upozorenje o krađi identiteta, osobito ako ste se udaljili od djetetova drugog roditelja ili člana obitelji za kojeg sumnjate kako bi bio sposoban za takav zločin. Ako ste svjesni prevare, prijavite je. Zaštitite se i tako da onemogućite podizanje kredita na ime djeteta do punoljetnosti.</p>