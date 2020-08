Minei ukrali identitet: Prodaju proizvod s kojim nemam veze

Pjevačica i voditeljica IN magazina nedavno je otkrila da su joj četrdesete donijele puno lijepih stvari. Ipak, poručila je kako joj nije jasno gdje su proletjele sve te godine

<p>Dragi moji, ne nasjedajte na lažne oglase! Nažalost sve češće se dešava da javnim osobama netko ukrade fotografije i iskoristi ih za lažne reklame. Nisam ni prva niti zadnja kojoj se to proteklih dana desilo, započela je svoju objavu na Instagramu pjevačica <strong>Renata Končić Minea</strong> (42).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Minea odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p> Istaknula je kako su joj neovlašteno ukrali fotografije i iskoristili za seriju fotomontaža, lažne oglase i lažni Instagram profil...</p><p>- Sve u svrhu prodaje proizvoda s kojim nemam nikakve veze niti ga koristim. Ništa strašno, ali nemojte se dati 'navući' na takve bezobrazluke i lažne oglase koji cirkuliraju po društvenim mrežama. Odmah prijavljujte oglase za koje vam je jasno da su lažni! Moje fotografije kao i poslovne partnere uvijek možete vidjeti na mojem verificiranom Instagram i Facebook profilu - pojasnila je Minea i napisala stihove iz svoje pjesme 'Bit će bolje'. </p><p>Slična stvar dogodila se i drugim poznatim osobama, u što je Minea dobro upućena. Meta internetskih prijevara sve više i više su lica s domaće scene poput<strong> Nine Badrić </strong>(48), sudionice showa 'Život na vagi' <strong>Nine Martine Korbar</strong> (27)...</p><p>Pjevačica i voditeljica IN magazina nedavno je otkrila da su joj četrdesete donijele puno lijepih stvari. Ipak, poručila je kako joj nije jasno gdje su proletjele sve te godine. Po pitanju ljubavnog života, Minea je misteriozna.</p><p>- U mom životu uvijek postoji poseban muškarac. Ljubav je ono što nas jača, diže i daje nam krila... Barem je kod mene tako. Ljubav dolazi u više oblika i sa različitih strana, a ja mogu reći da sam ispunjena po svakom pitanju - zaključila je.</p><p> </p>