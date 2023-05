Optužili ga da je ženu u kolicima oženio zbog novca, ali ovaj par svima je pokazao što je ljubav

Amerikanka Alyssa Higgins vjerovala je da će je njezin invaliditet spriječiti da pronađe ljubav. Međutim, sve se promijenilo kada je u njezin život ušao Jimmy, srušivši sve njezine strahove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Unatoč preprekama i skepticima, njihova ljubav pobjeđuje.

Liječnička pogreška utjecala je na cijeli njezin život. Ozljeda leđne moždine može imati razoran utjecaj na svačiji život, ali za Alyssu to je rezultat medicinske pogreške. Dok je bila beba, liječnik koji ju je porodio uzrokovao je lom njezine kralježnice, zbog čega je ovisila o respiratoru. Unatoč izvanrednom oporavku i vraćanju većeg dijela pokretljivosti, liječnici su joj predvidjeli turobnu budućnost. Mislili su da nikada neće živjeti normalnim životom i da će ostati u vegetativnom stanju.

Međutim, Alyssina obitelj odbila je dopustiti da je ova prognoza definira i pružila joj je svu ljubav i podršku koja joj je bila potrebna da napreduje. Danas je Alyssa, prkoseći svim prognozama, dokazala da su svi liječnici bili u krivu.

Alyssina nepokolebljiva odlučnost da živi ispunjen život dovela ju je do srodne duše, Jimmyja. Njihova je ljubavna priča bila ništa manje od čarobne, započeta na stranici za upoznavanje partnera gdje su se odmah 'pronašli'.

No Alyssa na profilu nije otkrila svoja invalidska kolica, detalj koji je skrivala na većini svojih fotografija. Unatoč tome, kada je Jimmy otkrio njezin invaliditet, nije dopustio da ga to spriječi da je izvede na spoj.

- Shvatio je da imam invaliditet nakon što smo postali prijatelji na Facebooku, ali me ipak želio izvesti na spoj. Bio je to moj prvi spoj u dobi od 22 godine - rekla je.

Jimmy je gledao dalje od njezine invalidnosti i vidio je kao nevjerojatnu ženu kakva jest. Pokazao joj je ljubaznost i strpljenje koje nikada prije nije iskusila - zbog čega se osjeća voljenom.

Njihova ljubavna priča dokazuje da prava ljubav ne poznaje granice, a kada je suđeno da dvoje ljudi budu zajedno, oni će pronaći način da uspiju, bez obzira na izazove s kojima se suočavaju.

Nakon što su se neko vrijeme zabavljali, odlučili su napraviti sljedeći korak u vezi i vjenčati se.

- Zaprosio me, a kad smo birali datum vjenčanja, shvatili smo da je 7. lipnja slobodan, isti dan kad smo otišli na naš prvi spoj, samo šest godina kasnije. Htjeli smo taj dan zadržati zauvijek važnim - priča ona.

Izmijenili su zavjete pred obitelji i prijateljima, obećavši da će se voljeti i njegovati do kraja života. Bila je to lijepa ceremonija koja je obilježila početak njihovog zajedničkog života.

No njihova ljubavna priča nailazi na brojne kritike i prepreke. Pojedini su dovodili u pitanje ljubav i odanost između Alysse i Jimmyja, koji su vjerovali da je Jimmy samo želio financijski dobitak, implicirajući da je s njom samo zbog njezina novca.

Zlobni komentari se nastavljaju, jer svi se pitaju kako se žena poput Alysse uspjela udati za zgodnog muškarca poput Jimmyja. Međutim, njegova ljubav prema njoj bila je iskrena jer se zaljubio u njezin pozitivan stav i otporan duh. Unatoč kritikama, njihova je ljubav samo jačala te su zasnovali zajedničku obitelj.

Kad je Alyssa otkrila da je trudna, bilo je to ugodno iznenađenje, pogotovo jer je imala samo jedan jajnik.

- Pomislila sam, nema šanse. Bila sam u krivu - rekla je.

Htjela je postati majka i nije prihvatila da je ograniče njezini fizički nedostaci. Odlučila je živjeti sretnim životom sa svojom obitelji. A upornost joj se isplatila kada je 2021. dočekala sina Lukea. Roditeljstvo im je donijelo mnogo iznenađenja, no to ih nije spriječilo da u to ulože svu svoju predanost.

- Uzbuđen sam da vidim kakva će osoba Luke postati kada odraste i želim mu pomoći da postigne što god želi u životu. Bit ću uz njega na svakom koraku, bit ću mu podrška bez obzira na sve - kaže Jimmy.

Alyssa i suprug Jimmy suočili su se s priličnom količinom kritika i negativnih komentara na internetu. Neki su tvrdili da nije u redu što imaju dijete zbog Alyssinog invaliditeta.

Međutim, putem svojih internetskih sadržaja, par nastoji inspirirati i ohrabriti druge koji se možda suočavaju sa sličnim izazovima. Žele pokazati da invaliditet nije prepreka za roditeljstvo i da ih ne definiraju ograničenja, prenosi Bright Side.

- Samo želim da ljudi normaliziraju druge koji su u vezama s invaliditetom i roditelji s invaliditetom. To je ono što svi trebaju shvatiti. To je u redu. To nije nenormalno, to je normalno - ističe Alyssa.