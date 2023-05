27 koraka do sretnijeg života: Od dnevnih do godišnjih ciljeva

Navike su važne. Ako ste se ikada pokušali riješiti loše navike, dobro znate koliko je to teško. No isto tako, dobre navike su jednako tvrdokorne. Zašto ne biste radili na tome da pozitivne navike postanu dio svakodnevice? To je, naime, put do sretnijeg života, ili barem tako tvrde stručnjaci.