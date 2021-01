Život često može biti previše užurban pa iz tog razloga svi trebamo neko mjesto na koje možemo pobjeći od posla i drugih obaveza. Utočište za opuštanje može biti naš dom. Kako to možemo postići? Vrlo jednostavno. Sve što nam treba je da se riješimo određenih predmeta, dok ostale predmete bolje pohranimo. Samo to može dovesti do dramatičnih promjena.

Ove stvari biste trebali ukloniti kako biste stvorili mirniji prostor u svom domu:

1. Držanje previše okvira za slike na površinama će stvoriti nered

Ako ste netko tko voli držati obiteljske fotografije na cijelom stolu, bolje je da se umjesto toga odlučite za zid galerije. Držanje slika na stoliću, ormariću ili nekoj polici samo oduzima prostor za funkcionalnije predmete koji doprinose stvaranju opuštenog okruženja.

Zamijenite okvire za slike stolnim lampama, svijećama ili knjigama radi bolje osvijetljenog i manje pretrpanog prostora.

2. Tekstil s uzorkom može ometati opuštanje

Energični uzorci mogu ometati san i opuštanje dok jednostavni tekstili, s druge strane, neće preopteretiti vaše oči pa ćete mirno utonuti u san.

3. Previše ukrasnih jastuka može učiniti prostor pretrpanim

Ako želite mirno i opuštajuće okruženje u svom domu onda nikako ne pretjerujte s jastucima. Ljudi se obično uzbude kada je u pitanju uređenje te obožavaju nabaciti koji jastuk više. Previše jastuka na kauču može ostaviti dojam pretrpanog i neurednog prostora.

Držite tri jastuka u svakom kutu. Ako imate sofu, postavite dva jastuka sa strane sobe koja je manje zauzeta, a samo jedan jastuk na suprotnom kraju dodati će ravnotežu prostoru.

4. Prestanite nagomilavati poštu

Pošta je također smetnja spokojnom okruženju. Ako se borite s hrpom pošte na stoliću, a nikako da tu poštu razvrstate ili otvorite, onda pronađite određeno mjesto gdje ćete čuvati poštu poput ladice ili kante za pohranu.

5. Samostojeći stalci za kapute - glomazni su i ometaju opušteno okruženje

Oni vizualno ne izgledaju toliko dobro te biste ih trebali maknuti ako želite opuštajuću atmosferu. Iako stalci za kapute pomažu na neki način 'pohraniti' odjeću tako da ne morate koristiti stolicu kao improvizirani stalak, ipak, oni vam vizualno ne odaju dojam opuštanja i mira kada uđete u kuću.

Umjesto toga kapute probajte slagati u ormare.

6. Neka kuhinjske i kupaonske radne površine budu što čišće tako da u ormariće i na police pohranite većinu stvari

Najbrži način za postizanje smirujućeg okruženja jest spremanje predmeta koji se obično nalaze na radnim pločama u kuhinji i kupaonici.

Što se tiče kuhinje pronađite skriveno mjesto za predmete poput tostera, lonaca i tava kada ih ne koristite. Pobrinite se sve ukloniti, osim nekih korisnih, ukrasnih predmeta, poput vaše omiljene kuharice, košarice s voćem i malo zelenila.

7. Otvorene jedinice za pohranu mogu uzrokovati vizualni nered

Vidljiva pohrana poput otvorenih ormara ili polica za knjige često je nedovoljna i ne pridonosi mirnom okruženju.

Spremite stvari koliko god možete u lijepe košare ili kante. A ako je potrebno, dodajte i naljepnicu kako biste znali što se nalazi u svakoj košari.

Ako imate otvoreni ormar onda odjeću probajte uredno poslagati, traperice na jedno mjesto, majice na drugo, haljine na treće i ostalo. No kada imate otvoreni ormar onda trebate zapamtiti da vam on ne smije biti neuredan jer će se sve vidjeti i vaš prostor će izgledati još više neuredan.

8. Sakrijte elektroničke uređaje u ladice kako vas ne bi ometali

Tehnologija je sastavni dio većine našeg života, a većina nas ima više elektroničkih uređaja u svojim domovima. Međutim, ako želite stvoriti mirnu atmosferu, tehnologija vam u tome neće pomoći.

Smanjite upotrebu zaslona u spavaćim sobama i dnevnim boravcima i umjesto toga se usredotočite na žive biljke (ako ih imate, a bilo bi poželjno).

9. Pohranite laptope i mobitele u ladice izvan dosega

Ako laptop, tablet ili mobitel često ostavljate na noćnom ormariću brzo će doći do nereda koji će ometati vaš san i opuštanje. Umjesto toga takve tvari pohranite u ladicu koja se nalazi izvan vašeg dosega.

10. Teške i tamne zavjese mogu učiniti prostor 'tmurnim'

Ako imate 'teške', tamne i debele zavjese, one će vaš prostor učiniti zagušljivim, 'tmurnim' i opterećenim. Također sprječavaju ulazak prirodnog svjetla u vašu sobu.

Umjesto toga koristite zavjese lagane tkanine koje će otvoriti vaš prostor i dopustiti svijetlu da uđe, piše Insider.