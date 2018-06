Organizirajte si život za 365 dana, uklanite sve nepotrebno

Više slobode, manje problema, bolje zdravlje i više vremena da napravite sve što želite omogućuje vam dobra organizacija, piše autorica knjige “One Year to an Organized Life: From Your Closets to Your Finances” Regine Leeds.

Svatko se može organzirati, samo mora stvoriti ozračje za to. Ako, primjerice, stalno tragate za ključevima, vrlo ih vjerojatno odlažete na prvo slobodno mjesto na koje naiđete (komoda ili kuhinja), a upravo vas taj nedostatak dosljednosti vodi pravoj drami.

Foto: Promo

Jedna od najboljih organizatorica u Los Angelesu poučava organizaciji kroz jednu godinu, a s programom možete početi u bilo koje doba godine. Svaki se mjesec rješava jedna prostorija, a poseban se naglasak stavlja na spavaću sobu iz koje biste trebali napraviti malo svetište.

“Magična formula” uključuje tri glavna koraka do organiziranog života Prvi korak je uklanjanje (sve što je razbijeno, zastarjelo, više vam se ne sviđa ili je jednostavno predmet smješten u krivoj prostoriji). Drugi korak je kategoriziranje (ako vam, primjerice, juhe u vrećici stoje zajedno na istoj polici, znat ćete kad morate po novu - onda kad ste uzeli zadnju), a treći organiziranje (jednom kad vam je sve na mjestu, bit će vam zabavno pronalaziti nove načine i metode pohrane).

Leed se bavi svim “neorganiziranim" područjima u vašem životu - od kuhinje, spavaće sobe, kupaonice, potkrovlja, kućnog ureda pa do dnevnog boravka, no u knjizi se bavi i organiziranjem putovanja, financija, ali i organizacijom fotografija i suvenira koje, primjerice, donesete s putovanja.