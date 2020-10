Ova četiri horoskopska znaka nesumnjivo su najbolja u seksu

Ako tražite partnera koji bi vas mogao zadovoljiti u krevetu u svim aspektima onda biste trebali potražiti nekoga od ova četiri horoskopska znaka, koji su prema astrologiji, najbolji partneri u krevetu

<p>Odličan seks često je rezultat prirodne kompatibilnosti sa vašim partnerom, no čini se da određeni astrološki znakovi imaju svojstven dar za pružanje zadovoljstva. Pitate se koji su horoskopski znakovi najbolji u krevetu? Četiri se ističu među svim ostalima. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p>Najsnažniji aspekti njihove osobnosti blistaju u najmračnijim i najsjajnijim spavaćim sobama, a njihovi darovi za slušanje, pažljivost i naklonost rezultiraju strastvenošću koju jedva čekate. </p><h2>Bez daljnjega, ova četiri horoskopska znaka su prema astrolozima najbolja u krevetu:</h2><h2>1. Riba</h2><p>Neka vas ne zavara nježna i naizgled mirna narav empatičnih Riba. Te ih osobine ne čine pasivnima već im omogućuju sinkronizaciju s vašim potrebama. Prirodno su privrženi i brzo prilagođavaju svoje ponašanje kako bi vam bilo što ugodnije.</p><p>Ribe će otkriti kada se osjećate najosjetljivijima i najranjivijima, i umjesto da to iskoriste, pronaći ćete u njima sigurnu luku. Seks sa Ribom sigurno će vam biti nezaboravno iskustvo vođeno strastima.</p><h2>2. Blizanci</h2><p>Izazovan, a zavodljiv Blizanac mogao bi biti zanosan ljubavnik. Možda je vaš flert počeo pomalo nepredvidljivo, kao da niste bili sigurni želi li vas odvesti kući ili uopće nastaviti večer s vama. Taj nepredvidljivi zaštitni vanjski sloj često je štit za osjetljiviju stranu Blizanaca. Zbog toga su tako izvrsni u krevetu.</p><p>Možda se čak i vratite kući s Blizancem i večer vam krene 'filmski nestvarno', skinete odjeću i krenete prema spavaćoj sobi. Svi neočekivani zaokreti koje ćete osjetiti s Blizancem odvest će vas na 'vožnju života'. Iako nećete znati što se događa kada vožnja završi, zasigurno ćete znati da se isplatilo. </p><h2>3. Lav</h2><p>Živahni, topli Lav ima magnetsku energiju koja djeluje slasno i opojno. Lavova narav odaje privlačnu karizmu koja kad se usmjeri na romantiku, odvest će vas na putovanje bez povratka. Iako Lavova strast u krevetu u početku može biti malo previše intenzivna, uskoro ćete biti preplavljeni velikim osjećajem sigurnosti.</p><p>Lav bi se mogao odlučiti za kreativniji i teatralniji pristup predigri, poput igranja uloga. U početku bi vam to moglo izgledati čudno, ali divlji Lav bi mogao biti upravo strastvena promjena koju ste tražili u spavaćoj sobi. Ne bojte se eksperimentirati s Lavom. Neka igre počnu.</p><h2>4. Vaga</h2><p>Poznato je da Vage sklapaju prijateljstva gdje god krenu i sposobne su stvoriti osnovnu vezu sa gotovo svima koje upoznaju. Stoga nije iznenađujuće da su umjerene i velikodušne Vage sklone biti suosjećajne i velikodušne i u spavaćoj sobi te uistinu mogu uživati ​​tek kad znaju da je njihov partner zadovoljan. Vage neće nužno preuzeti odgovornost u spavaćoj sobi, ali ako im date prijedlog ili jasne upute, s oduševljenjem će vam uslišiti najskrivenije želje.</p><p>Vaga je uvijek u potrazi za savršenom ravnotežom. Tijekom vašeg intimnog putovanja, Vage će se potruditi kako bi vaše iskustvo bilo što ispunjenije, piše <a href="https://stylecaster.com/zodiac-signs-best-in-bed/" target="_blank">Style caster.</a></p>