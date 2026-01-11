Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ČARI UŽITKA

Orgazmi imaju više od jedne svrhe, evo što mogu napraviti za vašu kožu

Osim što se osjećate nevjerojatno, orgazam također ima mnogo važnih dobrobiti za tijelo, posebno za vašu kožu. Sjaj koji pokušavate postići skupim kremama možda ćete ga vidjeti u svom odrazu nakon sljedeće burne noći.
Orgazmi imaju više od jedne svrhe, evo što mogu napraviti za vašu kožu
Fantastična stvar u vezi s blagodatima orgazma na vašoj koži je to što ne uključuje nikakve skupe kreme ili losione. Ali najbolje od svega je što sve dobre strane orgazma možete uživati ​​sama, jednako kao što možete i s partnerom. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/7
Fantastična stvar u vezi s blagodatima orgazma na vašoj koži je to što ne uključuje nikakve skupe kreme ili losione. Ali najbolje od svega je što sve dobre strane orgazma možete uživati ​​sama, jednako kao što možete i s partnerom. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026