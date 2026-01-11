Orgazmi imaju više od jedne svrhe, evo što mogu napraviti za vašu kožu

Pobijedite rezultate stresa: Jeste li ikada primijetili da vas orgazam smiruje? Niste sami. Zapravo, orgazam može pomoći koži da se sama održi. Planned Parenthood izvještava da je u anketi iz 2000. godine 39% od 2632 žene u SAD-u izjavilo da masturbiraju kako bi se opustile. Druge studije su otkrile da su niske razine oksitocina u krvotoku povezane s visokom razinom stresa, napetosti i anksioznih poremećaja. A kada ste pod stresom, veliki organ poput vaše kože može biti najteže pogođen. Također je utvrđeno da oksitocin ima ulogu u starenju kože i sprječavanju bora. Stres ne samo da može izazvati upalu kod stanja poput rozaceje i psorijaze, već može uzrokovati i izbijanje prištića. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija