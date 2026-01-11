Orgazmi imaju više od jedne svrhe, evo što mogu napraviti za vašu kožu

Osim što se osjećate nevjerojatno, orgazam također ima mnogo važnih dobrobiti za tijelo, posebno za vašu kožu. Sjaj koji pokušavate postići skupim kremama možda ćete ga vidjeti u svom odrazu nakon sljedeće burne noći.
Fantastična stvar u vezi s blagodatima orgazma na vašoj koži je to što ne uključuje nikakve skupe kreme ili losione. Ali najbolje od svega je što sve dobre strane orgazma možete uživati sama, jednako kao što možete i s partnerom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Fantastična stvar u vezi s blagodatima orgazma na vašoj koži je to što ne uključuje nikakve skupe kreme ili losione. Ali najbolje od svega je što sve dobre strane orgazma možete uživati sama, jednako kao što možete i s partnerom. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Fantastična stvar u vezi s blagodatima orgazma na vašoj koži je to što ne uključuje nikakve skupe kreme ili losione. Ali najbolje od svega je što sve dobre strane orgazma možete uživati sama, jednako kao što možete i s partnerom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Pobijedite rezultate stresa: Jeste li ikada primijetili da vas orgazam smiruje? Niste sami. Zapravo, orgazam može pomoći koži da se sama održi. Planned Parenthood izvještava da je u anketi iz 2000. godine 39% od 2632 žene u SAD-u izjavilo da masturbiraju kako bi se opustile. Druge studije su otkrile da su niske razine oksitocina u krvotoku povezane s visokom razinom stresa, napetosti i anksioznih poremećaja. A kada ste pod stresom, veliki organ poput vaše kože može biti najteže pogođen. Također je utvrđeno da oksitocin ima ulogu u starenju kože i sprječavanju bora. Stres ne samo da može izazvati upalu kod stanja poput rozaceje i psorijaze, već može uzrokovati i izbijanje prištića.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Naspavajte se za ljepotu: Postoji jaka korelacija između nedostatka sna i akni, pa liječnici preporučuju spavanje punih 7-8 sati kako bi vaša koža mogla obaviti održavanje potrebno za blistavu kožu. Imunološki sustav i upale zacjeljuju se tijekom dugih razdoblja spavanja. Stoga iskoristite tu potrebu da se prevrnete i zaspite odmah nakon vrhunca.
| Foto: Vadym Drobot
Živio estrogen: Studija Sveučilišta u Michiganu iz 2009. otkrila je da orgazam podiže razinu estrogena u tijelu. I to je dobro jer se čini da estrogen pomaže u sprječavanju starenja kože na nekoliko načina. Prvo, sprječava smanjenje kolagena, važnog proteina za održavanje mladolikog izgleda kože. Također pomaže u debljini kože, održavajući je otpornom na bore. Učinci estrogena na elastična vlakna kože također sprječavaju bore, a estrogen također može zadržati vlagu u koži.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Sjaj: Ako se pitate odakle točno dolazi taj sjaj nakon seksa, imamo odgovor. Tijekom seksa dolazi do povećanja protoka krvi kroz vaše tijelo, što znači da više krvnih stanica koje nose kisik može doći do vašeg lica. Kada se vaše krvne žile počnu širiti, dobivate taj rumeni izgled, a povećana količina kisika potiče proizvodnju kolagena. Dakle, dobrodošao kolagen, zbogom bore.
| Foto: Dreamstime
Vraća osmijeh na lice: Znanost podržava ideju da česti seks i naklonost čine ljude sretnima. Budniji ste, potpuno bez stresa i blistate - pa vas ne bismo krivili ako se ujutro smiješite od uha do uha. I taj osmijeh čini čuda, poput toga da ljudi misle da ste mlađi. Studija iz 2016. potvrđuje ovu korelaciju, napominjući da su se ljudi, kada su se smiješili, zapravo doživljavali kao da izgledaju mlađe.
| Foto: Dreamstime