Vožnja skelom, biciklijada i posveta konja u čast sv. Bartola

Stotinjak biciklista okupilo se prošle nedjelje na "Bartolovskoj biciklijadi za male i velike". Bio je to Dan općine Orle, u blizini Zagreba, ali i njihova zaštitnika sv. Bartola. Pitomi kraj uz Savu velika je inspiracija, a narod ljubazan i susretljiv. Nije bilo samo do biciklijade, jer prva stanica je bila u Konjičkom centru Miklin.

Foto: Josip Škof

Isprobali smo tamo sjajne uratke lokalnih OPG-ova, a rijetko doručak može biti bolji od domaćeg sira i vrhnja, špeka i sira, a našla se u blizini i pokoja plemenita kapljica.

- Ovo je za nas važan dan, a drago nam je da su s konjima došli i naši prijatelji iz okolnih gradova, ne samo ovi u blizini - rekao nam je Ivan Miklin.

Foto: Josip Škof

Gospođe su bile u nošnjama, bilo ih je vruće za gledati, no ponosno su se držale, izdržale do kraja, a misa je bila središnji događaj, kao i posveta konja. Vožnja uz Savu je sjajan doživljaj, kao i vožnja skelom do Oborova i nazad.

Foto: Josip Škof

U samome mjestu, u velikom šatoru, bila je i centralna proslava velikog dana za Općinu Orle. Gulaš se kuhao od ranog jutra, a u ranim poslijepodnevnim satima bio je taman. Gotovo nitko se nije zadržao na jednom tanjuru, kuhari su se zaista iskazali. Bio je tu i bend, živa muzika u tim prigodama dođe kao šlag na tortu. No staro i mlado, biciklisti, jahači i pješaci, svi su prošle nedjelje bili kao jedan.

- Bilo je stvarno lijepo, zadovoljni smo kako je ispalo i ove godine. Trudimo se svake godine da se svi zajedno dobro zabavimo - rekla nam je Sanja Cesarec, pročelnica Općine.