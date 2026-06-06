Lijek koji mnogi imaju kod kuće mogao bi prepoloviti rizik povratka raka crijeva

Novo veliko kliničko istraživanje pokazuje da jedan široko dostupan i vrlo jeftin lijek može značajno smanjiti rizik povratka određenih oblika raka crijeva – u nekim slučajevima i do 55 posto. Rak crijeva, koji uključuje rak debelog crijeva i rektuma, jedan je od agresivnijih oblika bolesti te se često širi na druge organe u tijelu.

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Studija objavljena u časopisu The New England Journal of Medicine provedena je u suradnji Karolinska Institutet i Karolinska University Hospital, uz sudjelovanje više od 3.500 pacijenata iz četiri nordijske zemlje.

Istraživači su se fokusirali na pacijente s mutacijom u PIK3 signalnom putu, koji kontrolira rast i dijeljenje stanica. Kada taj mehanizam ne funkcionira ispravno, može doći do nekontroliranog rasta i razvoja tumora.

Personalizirani pristup liječenju

Nakon operacije uklanjanja tumora, pacijenti su tijekom tri godine primali ili 160 mg dnevno tog lijeka ili placebo.

Rezultati su pokazali da je kod pacijenata s PIK3 mutacijom rizik metastaza bio smanjen za 55 posto u skupini koja je uzimala aktivnu tvar.

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Voditeljica studije prof. Anna Martling istaknula je važnost rezultata:

- Aspirin je lijek koji je globalno dostupan i iznimno jeftin u usporedbi s mnogim modernim lijekovima protiv raka,” rekla je Martling, naglašavajući potencijal za smanjenje troškova liječenja.

Dodala je i širi značaj otkrića:

- Ovo je jasan primjer kako možemo koristiti genetske informacije za personalizaciju liječenja i istovremeno smanjiti patnju pacijenata.

Foto: Dremstime

Istraživači smatraju da učinak dolazi iz smanjenja upalnih procesa i stvaranja nepovoljnijeg okruženja za razvoj tumorskih stanica.

- Iako još ne razumijemo sve molekularne veze, rezultati snažno podupiru biološku osnovu i sugeriraju da bi terapija mogla biti posebno učinkovita u genetski definiranim skupinama pacijenata, poručila je Martling.

Lijek se inače koristi za ublažavanje boli, temperature i upale, a u nižim dozama i za prevenciju krvnih ugrušaka. Zbog mogućih nuspojava, uključujući želučane tegobe, ne preporučuje se uzimati bez liječničkog nadzora osobama s određenim zdravstvenim stanjima.