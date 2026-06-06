Novo istraživanje pokazuje da bi jeftin lijek mogao smanjiti povratak raka crijeva do 55 posto kod pacijenata s PIK3 mutacijom. Studija na više od 3.500 pacijenata pokazala je manji rizik metastaza
Lijek koji mnogi imaju kod kuće mogao bi prepoloviti rizik povratka raka crijeva
Novo veliko kliničko istraživanje pokazuje da jedan široko dostupan i vrlo jeftin lijek može značajno smanjiti rizik povratka određenih oblika raka crijeva – u nekim slučajevima i do 55 posto. Rak crijeva, koji uključuje rak debelog crijeva i rektuma, jedan je od agresivnijih oblika bolesti te se često širi na druge organe u tijelu.
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Studija objavljena u časopisu The New England Journal of Medicine provedena je u suradnji Karolinska Institutet i Karolinska University Hospital, uz sudjelovanje više od 3.500 pacijenata iz četiri nordijske zemlje.
Istraživači su se fokusirali na pacijente s mutacijom u PIK3 signalnom putu, koji kontrolira rast i dijeljenje stanica. Kada taj mehanizam ne funkcionira ispravno, može doći do nekontroliranog rasta i razvoja tumora.
Personalizirani pristup liječenju
Nakon operacije uklanjanja tumora, pacijenti su tijekom tri godine primali ili 160 mg dnevno tog lijeka ili placebo.
Rezultati su pokazali da je kod pacijenata s PIK3 mutacijom rizik metastaza bio smanjen za 55 posto u skupini koja je uzimala aktivnu tvar.
Voditeljica studije prof. Anna Martling istaknula je važnost rezultata:
- Aspirin je lijek koji je globalno dostupan i iznimno jeftin u usporedbi s mnogim modernim lijekovima protiv raka,” rekla je Martling, naglašavajući potencijal za smanjenje troškova liječenja.
Dodala je i širi značaj otkrića:
- Ovo je jasan primjer kako možemo koristiti genetske informacije za personalizaciju liječenja i istovremeno smanjiti patnju pacijenata.
Istraživači smatraju da učinak dolazi iz smanjenja upalnih procesa i stvaranja nepovoljnijeg okruženja za razvoj tumorskih stanica.
- Iako još ne razumijemo sve molekularne veze, rezultati snažno podupiru biološku osnovu i sugeriraju da bi terapija mogla biti posebno učinkovita u genetski definiranim skupinama pacijenata, poručila je Martling.
Lijek se inače koristi za ublažavanje boli, temperature i upale, a u nižim dozama i za prevenciju krvnih ugrušaka. Zbog mogućih nuspojava, uključujući želučane tegobe, ne preporučuje se uzimati bez liječničkog nadzora osobama s određenim zdravstvenim stanjima.
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