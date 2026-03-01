Obavijesti

Galerija

Komentari 0
MIKROVALNA 2.0

Osam 'gadgeta' koji mogu pretvoriti vašu mikrovalnu pećnicu u svestraniji uređaj

Mikrovalne pećnice jedan su od onih kuhinjskih aparata koje svi imaju i svakodnevno koriste, ali imaju i ograničenja - osim ako ih ne uparite s pravim alatima
Osam 'gadgeta' koji mogu pretvoriti vašu mikrovalnu pećnicu u svestraniji uređaj
Mnogi koriste svoju mikrovalnu pećnicu samo za podgrijavanje i kokice, no želite li maksimalno iskoristiti svoj uređaj, morat ćete nabaviti nekoliko naprava koje će proširiti njezine mogućnosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/10
Mnogi koriste svoju mikrovalnu pećnicu samo za podgrijavanje i kokice, no želite li maksimalno iskoristiti svoj uređaj, morat ćete nabaviti nekoliko naprava koje će proširiti njezine mogućnosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026