Osam 'gadgeta' koji mogu pretvoriti vašu mikrovalnu pećnicu u svestraniji uređaj

8. KUHALO NA PARU: Kuhanje na pari je lijepa metoda za kuhanje svježeg povrća i ribe. Kuhanje na pari na štednjaku može uzrokovati popriličnu količinu prljavog posuđa - ili možda jednostavno nemate puno prostora. S druge strane, kuhanje na pari u mikrovalnoj pećnici pomoću jedne od ovih brza je i jednostavna alternativa. Dodajte vodu na dno, podesite otvore za paru, pokrijte i za nekoliko minuta vaša je hrana savršeno kuhana. Može se koristiti sa svježim ili smrznutim povrćem ili bilo čime što biste inače kuhali na pari.