Osam 'gadgeta' koji mogu pretvoriti vašu mikrovalnu pećnicu u svestraniji uređaj

Mikrovalne pećnice jedan su od onih kuhinjskih aparata koje svi imaju i svakodnevno koriste, ali imaju i ograničenja - osim ako ih ne uparite s pravim alatima
Mnogi koriste svoju mikrovalnu pećnicu samo za podgrijavanje i kokice, no želite li maksimalno iskoristiti svoj uređaj, morat ćete nabaviti nekoliko naprava koje će proširiti njezine mogućnosti.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. POLICA ZA TANJURE: Ovaj gadget udvostručit će kapacitet kuhanja vaše mikrovalne. Jedna od glavnih frustracija s mikrovalnim pećnicama je što možete raditi samo na jednom jelu. Ako zagrijavate otatke hrane za sebe i partnera, nečiji tanjur će neko vrijeme stajati na pultu. A ako pokušavate zapravo skuhati cijeli obrok u mikrovalnoj pećnici, imat ćete jako puno problema s posluživanjem svega na ujednačenoj temperaturi. Zato je ovo dobro rješenje.
2. APARAT ZA JAJA: Savršeno pripremaju poširana, pečena jaja, omlete ili kajganu. Ovi mali alati osiguravaju da vaša jaja ispadnu pahuljasta i ukusna umjesto gumenastih i čudnog izgleda. Postoji i aparat za meko ili tvrdo kuhana jaja.
3. SENDVIČ GADGET: Tostirani sendviči čest su izbor za brzi obrok, ali ih je nemoguće napraviti u mikrovalnoj pećnici... osim ako nemate jedan od ovih uređaja za izradu sendviča. S jednim možete napraviti različite sendviče ili quesadille, a da pritom ne palite štednjak ili toster.
4. HRSKAVA SLANINA: U mikrovalnoj pećnici možete kuhati bilo što, sve dok je vaša radna definicija "kuhanog" jednostavno "vruće". Svatko tko je ikada pokušao ispeći slaninu u mikrovalnoj zna da se dobije gnjecava masa. Ovaj mali roštilj za slaninu omogućit će vam da dobijete hrskavu slaninu bez potrebe za masnom tavom. I lako se čisti.
5. KUHALO ZA RIŽU: Izvrstan uređaj ako kuhate puno riže, ali ponekad nemate mjesta za još jedan kuhinjski aparat na radnoj površini ili štednjaku. Ovo kuhalo za rižu za mikrovalnu pećnicu izuzetno pojednostavljuje pripremu riže za nešto više od 10 minuta, a riža ispada pahuljasta, malo ljepljiva i ukusna.
6. KUHALO ZA TJESTENINU: Ako vam nedostaje mjesta na štednjaku, samo ubacite tjesteninu bez prethodnog zagrijavanja vode i stavite u mikrovalnu za uvijek idealnu al dente pastu u samo nekoliko minuta. Pogodno je za sve vrste tjestenine.
7. POSUDA ZA KOLAČ: Žudite za kolačem, a nemate ga. Imate sve sastojke za kolač, ali vam nedostaje najvažnije: Volja da sve to sastavite, upalite pećnicu i čekate. U ovaj brzi aparat za kolače stavite jaja i ostale sastojke u odgovarajuću (i prethodno izmjerenu) posudu, pomiješajte, a zatim zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici 5-6 minuta.
8. KUHALO NA PARU: Kuhanje na pari je lijepa metoda za kuhanje svježeg povrća i ribe. Kuhanje na pari na štednjaku može uzrokovati popriličnu količinu prljavog posuđa - ili možda jednostavno nemate puno prostora. S druge strane, kuhanje na pari u mikrovalnoj pećnici pomoću jedne od ovih brza je i jednostavna alternativa. Dodajte vodu na dno, podesite otvore za paru, pokrijte i za nekoliko minuta vaša je hrana savršeno kuhana. Može se koristiti sa svježim ili smrznutim povrćem ili bilo čime što biste inače kuhali na pari.