Našim strahovima nije uvijek potrebno psihološko liječenje, jer oni zapravo ljudima pomažu da ostanu usredotočeni na bitne stvari u životu. Pogledajte kako vam neki strahovi mogu pomoći da napredujete u životu.

1. Strah pomaže u gubitku kilograma

Doživljavanje malo straha sagorijeva više kalorija nego kad se ne bojite ničega. Kako naš puls ubrzava, naše tijelo doživljava protok adrenalina. Naš se metabolizam ubrzava, a šećer i masnoća se pritom sagorijevaju.

U jednoj studiji fiziolozi s londonskog Sveučilišta Westminster otkrili su da su ljudi kada su gledali horor filmove, poput The Shining ili The Exorcist, sagorjeli do 113 kalorija, što je ista količina koju bi sagorjeli u pola sata šetnje.

2. Strah jača imunološki sustav

U nekim istraživanjima koja je provodilo Sveučilište Coventry u Velikoj Britaniji, sudionici su gledali horor filmove. Tada su istraživači uzeli uzorke krvi od tih ljudi.

Rezultati su pokazali da je osjećaj straha uzrokovao aktiviranje njihovih bijelih krvnih stanica. To su vrste stanica koje vam pomažu u borbi protiv bolesti i popravljanju tijela. Što više bijelih krvnih stanica imate, to je vaš imunološki sustav jači.

3. Strah motivira i pruža snagu

Adrenalin se ne oslobađa samo kad se osjećate uplašeno, već i druge kemikalije, poput serotonina. Pomaže mozgu da radi učinkovitije, što strah pretvara u potrebnu energiju.

Na primjer, ako trčite i svakodnevno slijedite istu rutu, brzo se na nju naviknete, ali kad pronađete novo mjesto na kojem će kod vas izazvati određeni strah i zbog kojeg ćete se trebati usredotočiti na to što radite, mozak će početi ubrzano raditi. Naš mozak žudi za novim izazovima.

4. Strah vas veže za druge ljude

Kad osjećate strah, oslobađa se oksitocin, hormon koji vam pomaže u izgradnji odnosa s onima oko vas. Svi imamo instinkt preživljavanja i on nas tjera da se udružimo s drugim ljudima kako bismo prevladali opasnost. Savršen primjer za to je kada se ljudi skupe na kauču dok gledaju horor film.

5. Daje vam fokus i koncentraciju

Razmišljanje o budućnosti ili nečemu nepoznatom može vas uplašiti. Ako se zbog toga osjećate zabrinuto, zajedno s adrenalinom koji osjećate, koji nas drži pod stresom, oslobađa se još jedan hormon poznat kao noradrenalin koji vas drži usredotočenima te smanjuje osjećaj panike. Omogućuje jasnije razmišljanje pod stresom, zbog čega se koristi u mnogim antidepresivima.

6. Strah nam pomaže da se brzo izvučemo iz nevolje

Kad noću prolazimo slabo osvijetljenom ulicom ili začujemo korake iza sebe, ne trošimo puno vremena razmišljajući o svojim budućim postupcima: počinjemo brže hodati i pokušavamo što prije doći do svog sigurnog odredišta. Strah tjera mozak da odmah reagira i pronađe optimalno rješenje, umjesto da troši vrijeme na detaljnu analizu situacije.

7. Strah nam pomaže u pozitivnoj promjeni

Kad posjetimo liječnika i oni komentiraju našu analizu krvi, rekavši da imamo visoku razinu šećera i da imamo rizik od dijabetesa, počinjemo osjećati strah. To je zato što smo možda već svjesni teške štete koju dijabetes može nanijeti. Dakle, zbog toga počinjemo slijediti savjete doktora te prilagođujemo prehranu i strogo se pridržavajući prehrane, smanjujemo opasnost, a s njom i strah.

8. Strah nam pomaže u postizanju ciljeva

Postoji psihološko stanje poznato kao Cronosov sindrom, a to je kada se ljudi boje da će ih netko zamijeniti u bilo kojoj sferi njihova života, bilo da je to povezano s poslom, vezom ili obitelji.

Psiholozi tvrde da nam umjerene doze straha mogu pomoći da napredujemo u životu, a bez takvog straha mnogi od nas osjetili bi pad u privatnom ili profesionalnom životu. Kad smo sigurni da nas nitko neće zamijeniti, postajemo opušteni u vezi sa stvarima koje imamo, piše Bright Side.