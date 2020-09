Osam super savjeti kako čuvati hranu da bude finija i traje dulje

Začine ćete imati uvijek spremne za jelo ako ih nasjeckate, stavite u posudice za led i prelijete vodom pa zaledite. Zaleđene kockice zgodne su za, variva i ostala jela

<p>1. Sladoled u ledenici držite u vrećici za zamrzavanje koja se može zatvoriti. Zahvaljujući tom jednostavnom triku uvijek će biti savršene teksture za jelo. Više nikada nećete morati čekati sa žlicom u rukama da omekani.</p><p>2. Zamotajte vrh banana, koji ih drži na okupu, prozirnom folijom. Tako će stajati tri do pet dana duže nego inače, a da ne počnu trunuti. Ovaj trik posebno je koristan kod organski uzgojenih banana.</p><p>3. Svježe začine nemojte pustiti da propadnu ako ih ne trebate već ih osušite. To možete napraviti u mikrovalnoj ili običnoj pećnici, ili na zraku. Na kraju ih izmrvite prstima, spremite u posudice i napišite o kojem začinu se radi. Radite li to u mikrovalnoj, najprije ga složite na papirnati ubrus i drugim prekrijte. Tako će sačuvati boju i jači okus.</p><p>4. Od ostataka mlijeka napravite ledene kockice. Jednostavno ga natočite u posudicu za led i ubacujte kockice u vruću kavu ili neka vam posluže za ledeno osvježenje od kave, voća... Na primjer, u blender ubacite ostatke voća, malo ruma i zaleđene kockice mlijeka. Izmiksajte, ulijte u čaše i uživajte u ledenom osvježenju.</p><p>5. Začinima sačuvajte svježinu tako da ih stavite u čašu vode (kao cvijeće u vazu), sve omotajte plastičnom folijom i stavite u hladnjak.</p><p>6. Ako salatu, celer ili brokulu zamotate u aluminijsku foliju i tek tada stavite u hladnjak, trajat će duže.</p><p>7. Začine ćete imati uvijek spremne za jelo ako ih nasjeckate, stavite u posudice za led i prelijete vodom. Zaleđene kockice zgodne su za, variva i ostala jela. Ujedno ćete ih sačuvati ako su dugo stajali u hladnjaku.</p><p>8. Ostake vina u boci ulijte u posudice za led i zamrznite. Sljedeći put nećete morati otvarati bocu zbog malo vina za, naprimjer, dodavanje jelu ili desertu, piše <a href="https://www.buzzfeed.com/alisoncaporimo/food-hack-madness?bffbuk&utm_term=4ldqphz#.ujyx8rZ0z" target="_blank">BuzzFeed</a>.</p>