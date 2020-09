Stručnjaci s Harvarda: Evo kako djetetu olakšati polazak u školu

Uzbuđenje i nelagodu pred školu mogu osjećati i dijete i roditelji. Važno je ne opterećivati se velikim očekivanjima. Umanjite stres prvog dana tako da mu ranije pokažete školu, objasnite raspored itd.

<p>Ako vam u školu kreće prvo dijete, onda je i za roditelja ovo golema životna promjena, koja može donijeti uzbuđenje, ali i strah. Stoga je važno osigurati da ovaj period bude što ugodniji i da ne opterećuje ni dijete, ali ni mamu i tatu. Stručnjaci s Harvarda ponudili su savjete, od kojih prvi glasi: 'Razgovarajte o tome'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Odgoj djece u Danskoj:</p><p>Budući da ste vi školu prošli, pa makar i prije 20-ak godina, imate iskustva, a neke se stvari ne mijenjaju. Pričajte svome prvoškolcu o mirisu knjiga, osmijehu učiteljice, veselju zbog sve te djece koju već poznaje ili će upoznati.</p><p>Ako osjetite da je djetetu nelagodno, priznajte mu i svoje strahove, bit će mu lakše. Naravno, ne zamarajte ga pričama o lošim uvjetima rada, skupoj opremi, nedostacima obrazovnog sustava ili traumama - nije sposobno to shvatiti niti mu to sad treba.</p><p>Čitajte zajedno slikovnice ili gledajte crtiće o njegovim najdražim likovima koji kreću u školu. U svakom slučaju, budite pozitivni, ali i odlučni u prihvaćanju novih životnih zadataka, kako djetetovih, tako i svojih.</p><p>Uključite dijete u nabavu opreme za školu te uređenje njegova kutka u kući. Ako nema svoju sobu, priredite mu manji stol gdje će mu stajati stvari i kamo će se moći povući čak i kad ne bude radilo školske zadaće.</p><p>Izuzetno je važno djetetu ne stvoriti 'zid' između škole i ostatka života. Čak i ako se ne snađe odmah, te na školu reagira vrlo negativno ili nezainteresirano, tamo će provoditi dobar dio dana ili će se baviti školskim obavezama. Stoga mu u školsku torbu slobodno ubacite omiljenu igračku, na radnom stolu sigurno će biti mjesta i za slikovnice te autiće, a zadaće se za početak mogu pisati i na podu. </p><p>Uz odabir olovaka i bilježnica - za što je najbolje pričekati savjete i popis učiteljice, pribavite djetetu i nove papuče te po potrebi novu odjeću. Glavno pravilo je: udobnost. Obuća mora biti kvalitetna, kao i u vrtiću. Posebice ako će biti u dnevnom boravku, šlapice moraju biti dovoljno velike te prozračne, ali bolje je da nemaju vezice kako ne bi dolazilo do ozljeda.</p><p>Odjeća neka bude pamučna, na gumu, ne opterećujte dijete gumbima i zatvaračima kako ne bi dobilo traume od odlaska na zahod. Pripremite mu u torbi papirnate i vlažne maramice, njegovu čašu - bez obzira na to hoće li to imati u školi ili ne - tako će se u prvim danima osjećati sigurnije.</p><p>I ne opterećujte se zbunjenošću, neurednim slovima, izgubljenim olovkama i potrganim trokutima. Nijedan početak nije baš jednostavan, a vaš školarac sad najviše treba vašu potporu i osmijeh.</p><h2>Stručnjaci s Harvarda savjetuju 7 ključnih stvari: </h2><p>Ako dijete već trenira neki sport ili se bavi aktivnošću koju voli, svakako neka nastavi, ali samo ako mu to nije opterećenje nego veselje. Ako ne, ili to više ne želi, nikako ga nemojte tjerati na to.</p><p>Škola je dovoljno velika promjena i aktivnost koja će mu uzimati mnogo vremena i energije. Ako se želi pridružiti izvannastavnim aktivnostima koje se organiziraju u školi, slobodno ga pustite, no zaista neće ništa propustiti ako zasad osim škole ne bude radilo baš ništa.</p><p>Naravno, neka to 'ništa' ne bude višesatno igranje videoigara i gledanje TV-a (napravite raspored da se nađe pola sata i za to), nego oslobodite popodne pa izađite, vozite zajedno bicikl ili neka se igra s prijateljima u parku.</p><p>Jednako razmišljajte i o svome rasporedu. Sigurno imate i previše obaveza, posebno ako radite, da vam treba još vozikanja na aktivnosti koje neće veseliti ni dijete ni vas.</p>