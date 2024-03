Osjećam da mi bivši muž nešto krije. Je li na nas bačen urok?

Dragi Mevludine,

rođena sam 8. svibnja 1983. i želim vas pitati zašto je došlo tako brzo do razvoda braka. Bilo je dosta svađe, prepiranja i nerazumijevanja, no je li možda bačen urok na mene i mog bivšeg supruga? Sve se tako brzo odigralo, i brak i razvod. Budući da je bivši suprug htio razvod, zanima me je li on mene uopće volio i voli li me i dalje. Je li možda u međuvremenu našao drugu ženu? Hoće li doći do kakvog pomirenja pa da barem ostanemo prijatelji? Što se zapravo tu dogodilo, imam osjećaj da mi nije sve rekao, da mi nešto krije. Je li pod nečijim utjecajem? Nedavno smo pronašli komad slanine zakopan ispod kamena ispred vrata kod mojih roditelja - o čemu je riječ? Što će biti sa mnom na ljubavnom i poslovnom planu? Hoće li moj život krenuti nabolje? Hvala.

Vrlo ste dragi, ali itekako naivni. Svima vjerujete osim sebi, a zapravo vam je sve jasno. Imali ste velikih poteškoća i preokupacija tijekom života, sve vam krene dobro, dođete dopola, a onda najednom sve stane i propadne. Nažalost, vi ste se vezivali za pogrešne ljude, a vidim da je vaš bivši suprug veliki sebičnjak i avanturist. Činio se iskren, no nije nikad otkrivao svoje pravo ja. Uvijek je sebe gledao i stavljao na prvo mjesto, no on ne može dugo opstati niti s jednom ženom. Vidim da je imao ženu s kojom je bio dugo u vezi, a i da se sad povremeno čuje s njom. Ali nemojte očajavati, više je on izgubio nego vi.

Nikakve magije ili uroka tu nema. On je jednostavno takav - sve iskoristi i onda ode bez razloga. Ide samo za svojim pobudama, a ne za zrelom ljubavlju. Ja ne vidim da će vam se vratiti i da ćete biti zajedno. No ne dozvolite da manipulira s vama jer niste mnogo ljepote doživjeli od njega, naročito kad su maske pale. Tako da je najbolje da ga zaboravite i krenete dalje. Sada vam se to čini teško, naročito kad priča nije završena i kad se tisuće pitanja motaju po glavi, no morate ga otpustiti. Sve će biti lakše kad se emocije sasvim primire, tad ćete moći trezvenije razmišljati o cijeloj situaciji. Dovoljno ste mladi i privlačni i ponovno ćete biti u vezi već u idućoj godini. Taj će gospodin biti jako pažljiv, uporan, duhovit i vrlo pošten te iskren. Nadam se da ćete ga prepoznati i zadržati. Stoga vas ipak u budućnosti ne vidim samu. U idućoj godini krenut će vam mnogo bolje i bit ćete zadovoljni. Nastojte se što više kretati, šetati i družiti s pozitivnim ljudima - zvuči kao floskula, no napravite baš to. Vjerujem da ćete prepoznati iskrene ljude i prijatelje, a sigurno nećete svima bezrezervno vjerovati. U iduće četiri godine vidim vam napredak na svim poljima. Sretno.