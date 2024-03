U svađi sam s prijateljem dulje vrijeme. Hoćemo li se pomiriti?

Dragi Mevludine,

Molim vas, možete li vidjeti hoću li se pomiriti s prijateljem na slici? Prije nekoliko mjeseci smo se posvađali i od tada nismo u kontaktu. Hvala.

šifra: Dragica

Odogovor:

Draga Dragice, ja sam analizirao fotografije i vidim da ste pomalo nezadovoljni, skeptični i puni predrasuda. Stabilni ste, inventivni i maštoviti, a vaš prijatelj je vrlo senzibilan i osjetljiv, vrlo kompletan i odlučan. Bili ste u lijepom, ali neobičnom prijateljstvu i vidim da vas je jako pogodio ovaj 'prekid'. Jedno duže vrijeme sve je bilo u najboljem redu, lijepo ste se nadopunjavali, no vaše sumnje i njegova tvrdoglavost došli su do izražaja. Bili ste u podnošljivom odnosu, ali onda se sve pretvorilo u svađu i napetost tako da ste raskinuli sve kontakte. No definitivno vas ne vidim zajedno.

Aure vam se uopće ne poklapaju, niste jedno za drugo i on se neće javiti. Zaboravite na ovo prijateljstvo i posvetite se drugim odnosima. Čovjek koji je zreo mora se naučiti nositi s gubicima i prekidima koji su sastavni dio života. Na kraju krajeva, ništa u životu nije slučajno i sve se dogodilo kako je i trebalo. Krajem godine vidim da će vam krenuti nabolje, kako kroz posao, tako i općenito u životu. Vidim da ćete do iduće godine upoznati stabilnu osobu, vrlo duhovitu i vrlo blage naravi. Vidim vas u vezi i zajedničkom životu. Vidim stabilnost, brak i jedno dijete. U iduće dvije godine stabilnije ćete kormilariti životom. Malo podignite imunitet, a o ostalom ne brinite. Sve će sjesti na svoje mjesto.