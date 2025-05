Osjećat ćete se bolje: Evo koje s su prednosti šetnje nakon jela

Prema mišljenju stručnjaka, najbolje vrijeme za šetnju je unutar 60 do 90 minuta nakon jela, kada razina šećera u krvi doseže svoj vrhunac. Upravo tada, lagana fizička aktivnost poput šetnje može imati izuzetno povoljan učinak na zdravlje – kako fizičko, tako i mentalno.

Šetnja pomaže u regulaciji šećera u krvi

Nakon što pojedemo obrok, glukoza iz hrane ulazi u krvotok, što dovodi do prirodnog porasta razine šećera u krvi. Za većinu ljudi taj proces prolazi neprimjetno, ali kod osoba s dijabetesom ili inzulinskom rezistencijom, tijelo se može boriti s preradom viška šećera. Tu ulogu preuzimaju mišići koji tijekom fizičke aktivnosti upijaju glukozu iz krvi i time olakšavaju rad gušterače.

Redovita šetnja nakon obroka može značajno doprinijeti stabilizaciji šećera u krvi, a istraživanja su pokazala da čak i 10 do 15 minuta laganog hodanja može imati pozitivan učinak. Kod osoba koje već imaju dijabetes tipa 2 ili povišen krvni tlak, ovo može biti jednostavan, ali moćan alat za bolju kontrolu bolesti.

Povoljno djeluje na probavu i srce

Osim utjecaja na šećer, šetnja nakon obroka potiče probavu jer pokreće crijeva i potiče bolju apsorpciju nutrijenata. Također, lagani hod doprinosi kardiovaskularnom zdravlju, poboljšava cirkulaciju i može pomoći u snižavanju krvnog tlaka.

Večernja šetnja za bolji san i bolje raspoloženje

Nakon večernjeg obroka, šetnja ne samo da olakšava osjećaj težine u želucu, već pomaže i u lučenju serotonina – hormona koji regulira san, apetit i raspoloženje. Redovita šetnja navečer može poboljšati kvalitetu sna, smanjiti razinu stresa i tjeskobe, ali i pomoći u održavanju mentalne jasnoće i fokusa.

Koliko i kako šetati?

Za početak, dovoljno je 15 do 30 minuta laganog do umjerenog hoda nakon jela. Izbjegavajte intenzivne vježbe odmah nakon jela, kao i ležanje, jer to može usporiti probavu i izazvati nelagodu poput refluksa ili nadutosti.

Idealno bi bilo stvoriti rutinu lagane šetnje nakon svakog glavnog obroka, ali i jedna dnevna šetnja – osobito nakon večere – može napraviti veliku razliku.

