Oslijepio s 22 godine no vid mu je vratio eksperimentalni virus

Škot Rory Dewar (25) iz Glasgowa u 22 je godini života obolio od rijetkog genetskog poremećaja Leberove nasljedne optičke neuropatije i potpuno izgubio vid. Bivši se igrač ragbija nije s tim nikako mogao pomiriti, pa se po bolnicama i klinikama diljem svijeta raspitivao postoji li ipak neka terapija koja bi mu pomogla. Liječili su ga nedjelotvornim vitaminskim terapijama i steroidima, što mu uopće nije pomagalo.

Naišao je tako na jedno ispitivanje genske terapije u američkom Koloradu i prijavio se. Vid mu se u potpunosti vratio 18 mjeseci kasnije.

U ispitivanju je sudjelovalo 90 volontera iz cijelog svijeta, a svi su vid izgubili zbog istog poremećaja, Leberove nasljedne optičke neuropatije, inače stanja uzrokovanog mutacijom gena koji ubija zdrave stanice u mrežnici, što onda dovodi do umiranja optičkog živca.

Ova bolest inače pogađa jednu osobu od njih 30.000. Najčešće su to muškarce u dobi od 15 do 25 godina, ili pak žene koje prolaze kroz menopauzu - a većina nije ni svjesna da im se nešto događa dok ne počnu gubiti vid.

Lijek za ovaj poremećaj za sad ne postoji, osim spomenutih terapija koje mogu malo popraviti stanje, a dobrovoljcima za terapiju u Koloradu, među kojima je bio i Dewar, liječnici su u oči ubrizgavali laboratorijski uzgojen virus.

Njemu je inače poremećaj dijagnosticiran nakon što je naglo potpuno oslijepio, a mislio je da je gubitak vida rezultat brojnih potresima mozga koje je pretrpio igrajući amaterski ragbi.

Budući da liječnici u Škotskoj nisu mislili da mu se stanje može popraviti, Dewaru su rekli da se mora početi privikavati na takav život. No, on je radije sa djevojkom Laurel svakih par dana putovao u SAD, u francusku očnu kliniku GenSight Biologics smještenu u Koloradu, koja je razvila gensku terapiju za ovu bolest.

- Godina i pol koliko je liječenje trajalo se čini kao puno vremena, no takav je proces. Ideja je naime da se stanice oka same repliciraju, a za to vas vrijeme neprestano trebaju testirati da prate kako napredujete. Uz to se mijenja i genetski sastav kako bi se tijelo riješilo mutacije, a pomlađuje se optički živac - ispričao je Dewar za Daily Mail, a kaže kako mu je cijelo to liječenje bilo nevjerojatno iskustvo.

Klinika se trenutno sprema podnijeti zahtjev za odobrenje ovog lijeka koji se pokazao uspješnim, a osim sa Američkom agencijom za hranu i lijekove planiraju se sastati i s Europskom agencijom za lijekove, da vide hoće li svoj lijek pod imenom Lumevoq moći plasirati i na europsko tržište.

Inače, jedan se novodijagnosticirani pacijent već liječi s Lumevoqom u Nacionalnoj očnoj bolnici u Parizu, a lijek mu je odobren nakon što su francuske vlasti prošlog mjeseca zatražile privremenu dozvolu za lijek, kao odgovor na molbu njegovog oftalmologa.

Dewar će u Kolorado ići još jednom u svibnju ove godine na posljednji pregled, a nada se, kaže, da će škotska vlada ovu genetsku terapiju smatrati dobrom alternativom postojećim terapijama - koje su sve redom daleko manje učinkovite.

