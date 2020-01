Virusi se dulje zadržavaju na čvrstoj nego mekoj površini

Mikroorganizmi su posvuda, ali manje od jedan posto njih uzrokuje bolesti. No osim što ih je većina bezopasna, potrebne su tisuće ili čak milijuni “loših” bakterija da biste se razboljeli, kaže mikrobiologinja Abigail Salyers.

Pojedine površine u domu i predmeti, suprotno uvriježenomu mišljenju, tako predstavljaju minimalan rizik za zdravlje, a jedna od njih je i zahodska daska. Razlog tomu je što dasku većina ljudi ipak redovito čisti, a i ona rijetko dolazi u doticaj s opasnim bakterijama. Ni đonove cipela ne morate gledati kao potencijalan izvor zaraze.

Većina bakterija koje unesete u dom ipak ostaju u podu te se stoga ne morate brinuti, osim ako imate bebu koja po njemu puže. Tad je bolje obrisati đonove prije ulaska u stan ili kuću te izuti se prije no što uđete u prostorije u kojima dijete boravi.

- Mobitel je također idealno stanište mikroorganizama, no s obzirom na to da se uglavnom samo vi njime koristite te su to vaši bacili, vrlo je mala šansa da ćete se od njih razboljeti - kaže dr. Kelly Reynolds sa Sveučilišta u Arizoni.

Za razliku od mobitela, daljinski upravljač ipak predstavlja rizik za zdravlje jer se njime služi veći broj ljudi, a i rijetki ga redovito čiste. Isto vrijedi za prekidače za svjetla, fiksne telefone, ručke na vratima, ladicama, dječje igračke te tipkovnice na računalu. No ti predmeti predstavljaju opasnost samo ako je netko od ukućana već zaražen virusom.

Ako bilo koji član obitelji kiše, kašlje ili povraća, pokušajte ga uvjeriti da se zadržava u spavaćoj sobi kako bi bio što manje u doticaju s ostalim predmetima u domu te tako širio zarazu. Pritom je važno upamtiti da se virusi dulje zadržavaju na čvrstim nego mekanim površinama i da ih treba temeljitije čistiti. A osim što bi većinu vremena trebali provoditi u svojoj sobi, zaraženi ne bi smjeli dijeliti ručnike ili krpe s ostalima jer se bakterije višestruko razmnožavaju u vlažnim pregibima.

Također, preporučuje se prati takve predmete odvojeno.

- Slavinama i ručkama na hladnjaku trebalo bi isto tako posvetiti pozornost te ih redovito čistiti, osobito ako ste prethodno dirali sirovo meso. One tad mogu biti izvor različitih vrsta infekcija - kaže dr. Reynolds.

Pranje ruku prije i odmah nakon što se dira meso te kihanje u rukav, a ne u dlan, nježnije ali bolje sprečavaju zaraze prehladom i gripom. Antibakterijski sapuni mogu pridonijeti otpornosti na antibiotike, a sastojak triklosan može loše utjecati na štitnjaču, pokazala su istraživanja.

