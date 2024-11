Osnivačica Estrella Beauty ponovno odnijela nagradu za najbolju regionalnu poduzetnicu

Na nedavnom prestižnom gala eventu u Podgorici, Stella Maris Badrov Josipović, osnivačicu Estrella Beauty i Estrella Beauty Academy, ponovno su nagradili ovog puta za razvoj poduzetništva u beauty industriji, a dodjela nagrada održala se u organizaciji Beauty & Business Montenegro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:55 specijal sgorijevanje na poslu

Osim nagrade za poduzetnicu godine, Stella Maris Badrov Josipović postala je Top World Master za permanentni make-up (PMU), čime je još jednom dokazala svoju stručnost i predanost beauty industriji. Njezino carstvo ljepote Estrella Beauty proglasili su među najboljih deset Top World Beauty Brandova, a salon je i dobitnik prestižnog Oscara 2024./2025. Dodjela Oscara ljepote održat će se početkom sljedeće godine u hotelu Hyyat u Beogradu.

Foto: PROMO

Stella je svojim radom i vizijom postavila visoke standarde, čineći Estrella Beauty pionirom u području inovativnih tretmana kao što su nanopigmentacija obrva i usana, koji su u Hrvatskoj trenutačno najtraženiji tretmani.

- Nagrada koju sam dobila potvrda je našeg truda i strasti prema poslu, ali i motivacija za dalje unapređivanje. Ključ je u inovacijama, kvaliteti i ljubavi prema biznisu. Ako radite s ljubavlju i stalno se trudite biti bolji, uspjeh će doći kao prirodan rezultat - ističe Stella, koja je s regionalnim poduzetnicama sudjelovala i na panelu 'Kako stvoriti održiv biznis'.

Stella je karijeru započela kao stručnjakinja za marketing, zatim je otvorila uspješnu agenciju za zapošljavanje koja danas posluje s mnogim partnerima širom regije. Uz agenciju, Maris Stella vlasnica je uspješne prijevozničke tvrtke koje zapošljava više od stotinu radnika, što je čini snažnim igračem u sektoru transporta i logistike. U rujnu je u Beogradu također dobila nagradu za najuspješniju poduzetnicu.

Foto: PROMO

- Vlasnica sam velike prijevozničke tvrtke. Među tolikim brojem muškaraca prepoznati trud u ovoj branši za mene je bio pozitivan šok, jer koliko god mi to priznali ili ne, na Balkanu žene još nisu u prednosti u odnosu na muškarce. No, mi smo dokaz da je sve moguće, stoga nastavite raditi na svojim snovima i potaknite i druge žene da se ohrabre upustiti se u svoju poduzetničku priču - smatra uspješna hrvatska poduzetnica.

Ona je poznata i po svom edukativnom doprinosu industriji ljepote, postavši Internacionalni Grand Master edukatorica za beauty tretmane. Estrella Beauty & Academy, koju vodi, jedina je akademija regije akreditirana od međunarodnog instituta IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine).

- Naša je misija osnažiti beauty profesionalce i pomoći im da izgrade uspješne karijere. Kroz naše edukacije, polaznici ne stječu samo tehničke vještine, već i potrebnu motivaciju za napredak u beauty branši - naglašava Stella.

Best of the Best nagrade: Potpora ženama poduzetnicama

Stella Maris također aktivno doprinosi osnaživanju žena u poslovnom svijetu. Kao dobitnica prestižnih regionalnih nagrada, organizira i dodjelu Best of the Best nagrada za žene poduzetnice, koja će se održati 3. prosinca u hotelu Sheraton u Zagrebu.

- Želimo odati priznanje ženama koje su svojim radom pomakle granice poslovnog svijeta i inspirirati novu generaciju liderica. Podupiranje žena u poslovnom svijetu za mene je ključno - zajedno smo pokretačice rasta i stabilnosti - ističe Stella.

Foto: PROMO

Nagrada Best of the Best osigurava platformu za prepoznavanje žena koje svojim vizijama i hrabrošću kreiraju nove prilike, unapređuju poslovno okruženje i jačaju ekonomski razvoj. Stella Maris vjeruje u moć zajedništva i suradnje među poduzetnicama, jer samo tako možemo postići dugoročan uspjeh i održiv rast.