Što učiniti kada poslodavac ignorira vašu prijavu za posao?

Nedavno istraživanje pokazalo je da je više od polovice poslodavaca (56 posto) sklono zanemariti kandidate koji su se prijavili za posao, pa čak i one koji su obavili intervju, ne razmišljajući o tome da bi ih mogli obavijestiti o rezultatima natječaja, dok daljnjih 33 posto kaže da bi se vjerojatno ponijeli tako, donosi indy100.com.

Iako se to većini poslodavaca vjerojatno ne čini kao problem, za one kandidate koji ne dobiju nikakav odgovor, to može vrlo ozbiljno utjecati na njihovo samopouzdanje i motivaciju kad je u pitanju traženje posla.

Osjećaj da niste izabrani za posao, a ne znate zbog čega, često može izazvati manjak samopouzdanja

Utjecaj je toliki da je gotovo devet od deset osoba (ili 86 posto) radnika koji su doživjeli da im poslodavci ništa ne odgovore reklo da se osjećaju iznevjereno, pa i depresivno. Međutim, ako ostanete bez odgovora nakon što vam se činilo da ste obavili sjajan intervju i dali sve od sebe, to nije razlog za očajavanje.

Guy Thornton, osnivač Practice Aptitude Tests, izdvojio je najbolje savjete o tome kako se oporaviti od 'ghostinga', sve prisutnijeg trenda tijekom procesa zapošljavanja, u kojem se poslodavac ponaša kao da ima posla s duhovima koji ne postoje.

Razmislite o procesu koji ste prošli

Ako ste iznenađeni što niste dobili odgovor od poslodavca, bilo nakon slanja životopisa ili nakon intervjua, iskoristite to kao priliku da razmislite o situaciji i dajte sebi konstruktivan pregled. Pokušajte procijeniti što ste učinili dobro, a gdje možda pogriješili. To će vam pomoći da se bolje pripremite za sljedeći natječaj na koji se javite.

Zatražite povratne informacije (ako je moguće)

Zatražite povratnu informaciju, kako biste na temelju nje procijenili što treba mijenjati u idućim prijavama

Slanje ljubaznog upita nakon isteka natječaja o tome je li natječaj uspješno završen i koje su prednosti izabranog kandidata u odnosu na vas profesionalan je način da podsjetite poslodavca na vaš interes za posao i tvrtku te vam omogućuje da primite konstruktivnu kritiku koju možete uvažiti na sljedećem poslu za koji se prijavite. Kad tražite povratne informacije, budite kratki – to pokazuje da ste zainteresirani, ali da poštujete poslodavčevo vrijeme.

Usporedite s prošlim intervjuima

Razmislite o svojim prethodnim intervjuima kako biste identificirali obrasce kojima možda sami sebe 'minirate' u osiguravanju posla. Razmislite sami: Što je bilo dobro u prošlim intervjuima, a ovaj put ne? Postoje li uobičajena pitanja s kojima se neprestano borite? Koje svoje prednosti možda niste dobro istaknuli i kako to ubuduće možete?

Nastavite s potragom

Ako ste se prijavili za posao svojih snova, ali još niste dobili odgovor, pokušajte se ne 'zakačiti' za to jedno mjesto, čak i ako vam se čini savršenim. Važno je ne polagati sve nade u jedan posao. Dok čekate odgovor, nastavite se prijavljivati za druga radna mjesta. To će pomoći i da smanjite neugodan osjećaj ako se ispostavi da ste za željenog poslodavca „duh“.

Nemojte to shvatiti osobno i izgradite otpornost

Sigurno je to lakše reći nego učiniti. Potraga za poslom često je maraton, a ne sprint. Imajte na umu da je svaki ne-odgovor ili odbijanje korak bliže prema odgovoru da i ne posustajte. Razvijanje otpornosti pomoći će vam da zadržite pozitivan stav tijekom cijelog procesa.