Ostala sam bez jednog sina, a drugi se problematično ponaša

Dragi Mevludine,

molim vas možete li mi reći hoću li u budućnosti imati više sretnih trenutaka. Suprug je bolestan, ja sam bolesna, jednog sina sam izgubila, drugi je bolestan i vrlo se problematično ponaša. Zanima me hoće li se sin smiriti i početi normalno živjeti i hoćemo li suprug i ja imati dovoljno snage da i to doživimo? Hvala



šifra: budućnost





Odgovor:

Veliki ste borac, po prirodi vrlo pozitivna i karakterna žena. Jaki ste i uvijek ste pronalazili izlaz iz velikih životnih kušnji, kriza i preokupacija. Mnogima ste bili uvijek na usluzi, no oni su vas najčešće samo iskorištavali. Prošli ste kroz teško razdoblje, a najteže je bilo kad ste izgubili sina. Ipak ste, uz božju pomoć, sve to uspjeli prebroditi. No sad ste suprug i vi oslabjeli, zdravlje vam nije najbolje. Redovito kontrolirajte štitnjaču i bubrege te išijas, a suprug bi trebao pripaziti na pluća i noge. Osjeća povremenu jaku slabost. Vidim da ćete biti dobro ako budete slušali savjete liječnika. Osjećat ćete se bolje. Sin vam je zapravo nježan i osjetljiv, no pomalo tašt i isuviše napet i nervozan. Nigdje se ne nalazi niti ne prepoznaje, luta. Zna biti kompliciran pa popustljiv. Trebali biste vidjeti da nešto radi, u skladu s njegovim mogućnostima, kako bi negdje na normalan način izbacio višak energije, jer zbog toga i jest napet. Tako će se osloboditi negativnih misli. Ipak vidim vam napredak već u idućoj godini, a trenutno vas ne očekuju nikakve opasnosti. Nema razloga za pretjeranom brigom.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.