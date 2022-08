Ostali su vam žumanjci ili bjelanjci nakon kuhanja? Evo što možete napraviti s viškom

Svaki bjelanjak i žumanjak bi trebao biti ravnopravan, no to mišljenje ne dijele svi recepti. Kulinarske avanture, pogotovo ako krenete peći kolače, često će vas ostaviti s nekolicinom bjelanjaka ili žumanjaka viška. No prije nego se uputite prema košu za smeće, razmislite dva puta.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve o jajima

Preporučujemo da radije date ostacima jaja drugu šansu i isprobate neke od ovih recepata, koje donosi Tasting Table.

Za višak bjelanjaka:

1. Kolač od bjelanjka

Kao da se dogodi nešto čarobno kad miksate bjelanjak sa šećerom. Dobiveni "šlag" stavite na koru za pitu i ispecite kao lagani desert.

2. Omlet

Omlet od bjelanjaka je dobar način da pojedete jaja u netradicionalnom, a ujedno laganijem i zdravijem, obliku. Kako biste dobili gušću strukturu, dodajte malo pasirane rajčice ili špinata.

3. Kokteli

Bjelanjak može dodati kremastu teksturu brojnim koktelima, a i bjelančevine će uravnotežiti kisele sastojke, te ćete imati lijepu pjenu na vrhu koktela.

4. Nabujak

Iako u nabujak ide i žumanjak, kako biste postigli onu klasičnu teksturu trebat će vam više bjelanjaka.

Za višak žumanjaka:

1. Sladoled

Naučite kako raditi kreme od žumanjaka i uskoro ćete bez problema raditi sladoled kod kuće. Jednom kad naučite kako izraditi osnovu, pred vama će se otvoriti svijet mogućnosti. Možete u nju ubaciti komadiće lista metvice ili mljevene orahe.

A ako niste za sladoled, imat ćete kremu koja će sjajno "sjesti" na bilo koji desert.

2. Nasolite ih

Isprobajte ovaj tajni recept mnogih vrhunskih kuhara. Nasolite ili jednostavno marinirajte žumanjke (recimo u umaku od soje) i zatim ih jedite s bilo čime: tjesteninom, rižom...

3. Puding

Možda nećete vjerovati, ali žumanjak je dežurni krivac za bogatstvo okusa najfinijih kremastih pudinga. Doduše, ako razmislite, to ima smisla, budući da je puding tek pečena verzija kremastog sladoleda.

4. Holandski umak

Ako niste za slatko, izradite ovaj bogati umak nužan za pripravu jaja Benedict, ali koji može poslužiti i kao umak uz domaće kekse od maslaca.

