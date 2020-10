'Umirem od limfoma... Molim vas, pobrinite se za moju obitelj'

Znajući da ima još samo nekoliko dana života, ovaj 36-godišnjak je na GoFundMe platformi pokrenuo skupljanje donacija za njegovu suprugu i kćer. Nekoliko dana nakon toga je preminuo

<p>- Umirem od limfoma. Moja supruga Laura cijelo ovo vrijeme bila je heroj. Uskoro će izgubiti dva dohotka (moj i njezin), jer upravlja i istražuje u laboratoriju koji smo zajedno dijelili. Moje životno osiguranje je vrlo malo jer sam član akademske zajednice i gotovo da i nemamo neku štednju. Molim vas, razmislite o tome da podržite moju suprugu u vrijeme kad mene više ne bude - napisao je Jeff McKnight u sklopu <a href="https://www.gofundme.com/f/helping-laura-and-katherine-get-through-my-death">GoFundMe</a> kampanje, na računu koji je otvorio uoči svoje smrti, kako bi ljude zamolio da financijski pomognu njegovoj obitelji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Jeff Bridges objavio da boluje od limfoma</p><p>Tada 36-godišnji molekularni biolog sa Sveučilišta u Oregonu, želio je učiniti sve što može da njegova supruga Laura i njihova 8-godišnja kćer Katherine budu zbrinute. Znajući da mu preostaje samo nekoliko dana života, na stranici je podijelio svoj najveći strah: Od toga da kći i supruga neće imati dovoljno novca za život kada ga ne bude.</p><p>Račun za njegovu obitelj na toj platformi podijelio je i na Twitteru, napisavši: 'Liječnik mi je rekao da mi je ostalo možda tjedan dana ili malo više. Hvala svima koji su me podržavali, sad sam u brizi za tim da obitelji osiguram sigurnost'. </p><p>McKnight je umro 4. listopada, samo nekoliko dana nakon pokretanja kampanje za skupljanje novca za njegovu obitelj, a od početka kampanje, od 1. do 25. listopada, na tom GoFundMe računu prikupljeno je oko 418.000 dolara, ili oko 2,67 milijuna kuna. Njegove su cure ostale potpuno šokirane time s koliko je ljubavi isplanirao njihov život nakon svoje smrti. </p><p>- Nisam znala za GoFundMe kampanju dok nisam vidjela da je to objavio na Twitteru. Jako sam plakala. On je bio vrlo zahvalan i laknulo mu je kad je vidio koliko je ljudi bilo spremno dati svoj doprinos. Osjećao se bolje zbog toga što je učinio nešto da se pobrine za nas, no mene je slomilo kad sam vidjela koliko je zabrinut kad je vidio da će sigurno umrijeti - priča Laura. </p><p>- Tužno je što smo izgubili Jeffa, koji je puno učinio za istraživački duh na našem odjelu i nastavit će nam biti vodilja i nakon smrti - rekao je Bruce Bowerman, voditelj Odjela za biologiju Sveučilišta u Oregonu. Rekao je da je Jeff bio poseban po tome što je bio i izvanredan znanstvenik i izuzetno ljubazan i suosjećajan kolega.</p><p>McKnightova supruga radi kao voditeljica njegovog istraživačkog laboratorija u školi. Međutim, prema Lauri, njezin se suprug pobrinuo da joj se nakon njegove smrti otvore i druge prilike.</p><p>- Nedavno sam saznala da je kontaktirao barem nekoliko drugih znanstvenika o mogućnosti da pronađem posao kod njih kad budem spremna - kaže. Dodaje kako je njen suprug uvijek bio pažljiv prema ljudima, ali nikad ne bi mogla predvidjeti do koje mjere je pokušavao napraviti planove za nju i Katherine.</p><p>- Zapanjena sam, beskrajno zahvalna, ali nisam iznenađena, jer on je jednostavno bio takva osoba. Jako me boli kad razmišljam o tome, jer to pokazuje i koliko sam puno izgubila njegovim odlaskom - dodaje. </p><p>Ažurirajući stranicu na kojoj se prikupljaju sredstva za njenu obitelj, Laura je napisala da trenutno neće ostati bez posla i prihoda, jer postoji financijska logistika na Sveučilištu, budući da za vrijeme dok je nastava virtualna ne može raditi puno radno vrijeme. No, kaže kako su donacije dobro došle, a ovako ima vremena i prostora da se suoči sa situacijom. </p><p>- Hvala vam što brinete o mojoj obitelji. Jeffu ​​je puno značilo što je novac stizao na račun, tako je dobio potreban mir u posljednjim danima života i zauvijek ću biti zahvalna na tome - kaže, a prenosi portal <a href="https://people.com/human-interest/dad-lymphoma-surprised-family-plannning-life-after-death/">People.</a> </p><p>Inače, prije ove GoFundMe kampanje bila je organizirana još jedna, za bolničke račune. Tu kampanju je pokrenula sama Laura, početkom srpnja, a do danas je na njoj prikupljeno oko 212.000 dolara, odnosno 1,35 milijun kuna. U opisu razloga zbog kojih ju je pokrenula napisala je da je njezin suprug 'jedan od najiskrenijih ljudi koje poznaje, koji se uvijek trudi pomoći drugima'. </p><p>Na Sveučilištu, pak, ističu kako će školski Institut za molekularnu biologiju uspostaviti fond za počast McKnightu i odavanje priznanja njegovom životu i radu, u okviru kojega će se stipendirati studenti. </p>