Ostavio je pred vjenčanje zbog debljine, a sad je postala Miss

Jen Atkin (26) je u međuvremenu našla drugog muškarca i danas je u sretnom braku, a nedavno je osvojila krunu Miss Velike Britanije, piše Mirror.

Administratorica u zračnom prometu živi u Ulcebyju. Zamijenila je hranu iz dostave i brzih restorana zdravim obrocima te je tijekom dvije godine smršavjela 51 kilogram.

Imala je 108 kilograma. Tad se prijavila na izbor ljepote te je osvojila titulu Miss Scunthorpe, a zatim je 2018. godine išla na natjecanje kako bi postala Miss Engleske. Bila je prva pratilja.

Tada je odlučila da se više neće natjecati na izborima ljepote, no ipak je pristala sudjelovati na natjecanju za Miss Velike Britanije. I osvojila je titulu prošlog tjedna.

- Još sam u šoku zbog pobjede. Sretna sam i ne znam što bih rekla. Iskreno, jedva vjerujem. Kad sam počela sa svim ovim, bilo je to za zabavu. Nikad nisam slutila dokle ću stići. Prije tri godine nisam mogla ni sanjati da ću postati Miss Velike Britanije. Trud se stvarno isplati - kazala je novinarima.

- Ova titula za mene označava kraj jednog dugog i teškog, ali i nevjerojatnog razdoblja. Iako mi se tijelo toliko promijenilo, vjerujem da mi je osobnost ostala ista i mislim da mi je upravo to pomoglo. Suci su mogli vidjeti kakva sam zapravo - ustvrdila je.

Prisjetila se kako ju je prekid sa zaručnikom inspirirao na velike životne promjene.

- Prije prekida sam jela velike porcije tjestenine, pizzu, čokoladu. Vikendom sam sjedila u pidžami i jela hranu iz dostave i na to trošila previše nvoca. Na dan kad je otišao mislila sam da je moj svijet stao. Plakala sam tjednima i tješila se hranom. No na kraju je ispalo da je to najbolje što mi se dogodilo - nasmijala se.

Kaže kako je ubrzo krenula u teretanu i od tada se više nije osvrtala, nego se usmjerila na ljepše stvari u životu.

- Uspjela sam. Imam toliko planova tijekom ovog mandata, pa i objavu country singla Spring - otkrila je za kraj.

