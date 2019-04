Ostavio me dugogodišnji dečko jer sam oboljela od karcinoma

Poštovani Mevludine,

ne znam odakle početi. Najvažnije mi je hoću li se spasiti od karcinoma? Liječim se 16 mjeseci. Zašto me dugogodišnji partner napustio zbog moje bolesti? Zaposlena sam privremeno, a sad sam na bolovanju. Hoću li dobiti mirovinu pokojnog muža, upravo sam predala papire? U mojem se životu prije devet mjeseci pojavio čovjek koji me prihvatio bolesnu. Hoće li ta veza uspjeti, voli li me iskreno? Brine me i sin. Hoće li ove godine uspjeti završiti fakultet? Hoće li biti zdrav i sretan? To mi je najvažnije. Stalno čitam vaše odgovore. Zahvaljujem se na savjetu. Svako dobro.

šifra: graviola

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Plemeniti ste, humani i maštoviti, a volite i sanjariti. Vidim da ste se namučili u prošlosti. Sa suprugom ste imali probleme, zato i jeste oboljeli. Imali ste teret i pritisak. Vidim poboljšanje što se tiče zdravlja, uz konzultacije s liječnikom i terapije bit ćete bolje. Što se tiče čovjeka koji se pojavio - on nije loš. Pozitivan je i ima ozbiljne namjere s vama. Vidim da ćete i tu biti zadovoljni. Sin vam je razuman, karizmatičan, pozitivan, voljan i pun snage. Jako je pažljiv i brižan, osobito prema Vama. Vidim da će uspjeti završiti fakultet. Bit će zadovoljan. Vidim mu dobar posao, brak i obitelj. Dakle, razloga za brigu nema. U iduće tri godine bit ćete zadovoljni na svim poljima. Također vidim rješenje za mirovinu. Sretno.

