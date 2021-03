Ne mogu vjerovati, automobil je stvarno prekrasan, govorila je Danijela Mihalic na primopredaji Citroëna C4.

U Zagreb je po automobil stigla u pratnji supruga i kćeri koja će sada preuzeti njezin bivši automobil.

- Ja ću voziti novi, a ona moj ‘stari’. Zbog toga će nam super doći ova nagrada. Stvarno nemam riječi, automobil je prekrasan. Sviđa mi se sve, od boje do veličine - rekla je dobitnica iz Male Subotice pored Čakovca.

Dobro raspoložena dobitnica otkrila nam je kako je ona slala nagradne kupone i kako je, kada smo joj javili da je osvojila automobil, prvo bila u nevjerici.

- Naravno da prvo ne vjerujete i mislite da vas netko zeza. Poslije sam shvatila da je to stvarno istina. Kada je članak izašao u novinama ljudi su me zaustavljali na ulici i pitali je li to stvarno istina - govori Danijela. Dodaje jedva čeka da s novim automobilom ode kod roditelja u Sloveniju.

Nagradne igre će i dalje igrati, ali ne na svoje ime, nego na nekog iz obitelji.

Kaže i kako je sada potaknula ljude iz svog mjesta da igraju nagradne igre 24sata.

- Kada su vidjeli da sam osvojila automobil, svi su počeli igrati. I kolegice s posla mi govore kako i one sada obavezno šalju - smije se Danijela.