Osvojio prvi američki šahovski turnir pa odbio glavnu nagradu

Šesnaest igrača sudjelovalo je na Prvom američkom šahovskom turniru koji se održao od 6. listopada do 10. studenoga 1857. godine u New Yorku. Turnir u Londonu inspirirao je američke igrače da organiziraju ovo prvo nacionalno prvenstvo, čime je započela prva šahovska ludnica na zapadnoj hemisferi. Osmišljen je po uzoru na londonski format iz 1851. godine s odredbom da se neriješeni rezultati ne računaju i da se moraju ponoviti. Turnir je započeo u 11 sati u unajmljenoj dvorani Descombes u New Yorku. Prva nagrada iznosila je 300 dolara.